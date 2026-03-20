Il centrodestra trova l’accordo: sarà Piero Cesare Iametti il candidato per Somma Lombardo

Il centrodestra di Somma Lombardo ritrova definitivamente l’unità e punta su Piero Cesare Iametti per la corsa alla carica di sindaco. Il nome dell’avvocato, espressione di Lombardia Ideale, circolava da mesi nei tavoli politici ma la quadratura del cerchio è arrivata solo nelle ultime ore, sancendo la compattezza di una coalizione che, come annunciato ad ottobre, comprende Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Si tratta di un passaggio politico significativo per il panorama locale, dato che nell’ultima tornata elettorale del 2020 lo schieramento si era presentato diviso, con il partito di Giorgia Meloni che aveva corso in solitaria attraverso la candidatura di Manuela Scidurlo.

Il candidato, figura conosciuta nel tessuto cittadino, interpreta la volontà di rottura rispetto al decennio di governo del centrosinistra, che per portare avanti quanto costruito da Stefano Bellaria ha candidato il vicesindaco Stefano Aliprandini, “vincitore” lo scorso gennaio delle primarie del PD e appoggiato da quattro liste. I temi centrali della proposta politica di Iametti e del centrodestra riguardano la sicurezza, il decoro urbano e il potenziamento dei servizi, con l’obiettivo di restituire centralità a un Comune considerato strategico per la provincia di Varese, a partire dallo strettissimo collegamento con l’aeroporto.

IAMETTI: “UN PROGRAMMA AMBIZIOSO E CONCRETO”

«Ringrazio la coalizione di centrodestra per la stima e la fiducia che dimostra nei miei confronti con questa decisione condivisa – ha dichiarato Piero Cesare Iametti -. Sono nato e cresciuto a Somma Lombardo, sono profondamente legato ai quartieri, a una comunità che conosco bene e che merita un presente e un futuro migliori di quanto abbia vissuto nell’ultimo decennio. Mettendomi a disposizione della mia città, accolgo dunque con orgoglio ed entusiasmo il compito che mi viene affidato. Siamo già al lavoro per il programma, ambizioso quanto concreto, che sottoporremo presto all’attenzione dei cittadini».

FRATELLI D’ITALIA, PELLICINI RINGRAZIA CONSONNI PER IL PASSO INDIETRO

La convergenza su Iametti risolve così un lungo confronto interno che vedeva come possibile alternativa il profilo di Daniele Consonni, presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Proprio il coordinatore provinciale del partito, Andrea Pellicini, che a inizio mese aveva ribadito l’importanza dell’unità della colazioni (spendendo un endorsement per Consonni), sottolinea il valore di questa scelta: «Ringrazio il Circolo di Somma Lombardo e il suo presidente Daniele Consonni per aver anteposto l’unità della coalizione alle legittime ambizioni del nostro partito di schierare un proprio candidato sindaco. Consonni, per capacità, passione civica ed esperienza, avrebbe meritato la candidatura, ma ha fatto un passo indietro per sbloccare la situazione. Questo gli va riconosciuto da tutti e gli fa onore. Ora è arrivato il momento di guardare avanti e di dare inizio alla campagna elettorale. Il centrodestra spesso discute, anche in modo animato, ma poi trova sempre l’unità. Avanti tutta con Piero Cesare Iametti Sindaco».

LOMBARDIA IDEALE: “IAMETTI ALLA GUIDA DI UNA COALIZIONE DI SPESSORE”

Il sostegno dei vertici provinciali è apparso netto fin dalle prime battute successive all’ufficializzazione. Leslie Mulas, coordinatore provinciale di Lombardia Ideale, ha ribadito la qualità della proposta: «Siamo orgogliosi di rappresentare il centrodestra con un candidato stimato e di ottima levatura come Piero Cesare Iametti. Siamo sicuri che saprà guidare una coalizione di spessore, con candidati autorevoli e determinati a governare la città di Somma Lombardo».