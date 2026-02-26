Nessun accordo sul nome di Iametti, nel centrodestra di Somma c’è un mezzo terremoto

Pareva il candidato certo del centrodestra per Somma Lombardo. Ma l’accordo – fatto filtrare – sul nome di Piero Cesare Iametti si è rivelato troppo prematuro. E anzi, nell’arco di due settimane, ha scatenato un mezzo terremoto, con mosse e contromosse. E ora si cerca di riannodare i fili, a partire dalle riunioni in programma nelle prossime ore.

Sul nome di Iametti, avvocato vicino a Lombardia Ideale, erano pronti a confluire Forza Italia e la Lega. Ma non c’era grande affinità con Fratelli d’Italia. O meglio: con la sezione sommese e con Daniele Consonni, nome che i meloniani avrebbero potuto spendere. La segreteria provinciale di FdI ha osservato a distanza e Consonni sarebbe pronto ad affrontare la sfida.

Consonni aveva ventilato l’ipotesi di una lista civica a suo sostegno e proprio al momento opportuno è comparsa effettivamente una nuova sigla: “Uniti per Somma”, con simbolo che richiama tutti i quartieri e le frazioni sommesi. Si definiscono “un gruppo di cittadini che ha scelto di non stare più a guardare”, si dicono “operai, impiegati, professionisti, imprenditori e pensionati”, “persone che ogni giorno vivono le strade, i quartieri e le realtà produttive di Somma Lombardo”.

Mossa giocata sul piano locale, dove si vocifera anche di un possibile sostegno a Consonni da parte della rediviva Udc, che sta impostando una sua rinnovata presenza con nuovi riferimenti (tra cui Nino Caianiello e il suo fedelissimo Ciro Calemme).

Nelle settimane passate non c’era stato solo il nodo di Fratelli d’Italia, ma anche quello sul ruolo di Alberto Barcaro, consigliere comunale uscente (era il candidato della Lega del 2020), che si è ritrovato fuori dalla Lega dopo la sua scelta di continuare il percorso in Provincia, dove governa la strana – e traballante – maggioranza imperniata su Pd e Forza Italia coabitanti.

La Lega vede Barcaro come il fumo negli occhi, per questo. Non tanto a livello locale, ma a livello provinciale: una delle condizioni poste alla coalizione è che Barcaro non ci sia in nessuna forma, neanche con civiche d’appoggio. Ed era su questo che si è un po’ arenato il dialogo, oltre che sulla poca convinzione di FdI.

Il “terremoto” nel centrodestra sommese si è prodotto in parte sui tavoli locali, in parte sulle posizioni dei provinciali. E adesso si prova a rimettere insieme i pezzi: dopo una consultazione in giornata, giovedì sera è previsto un incontro provinciale della Lega, a cui potrebbe seguire un incontro tra le segreterie provinciali, per tentare la ri-composizione.

Va detto che nella tornata elettorale 2020 si va al voto in Comuni medio-piccoli (i più rilevanti sono Somma e Luino) e il centrodestra non procede per accordi complessivi su tutti i Comuni. Certo alcuni equilibri vanno garantiti e se “salta” il tavolo a Somma c’è il rischio che si rimetta in discussione l’accordo unitario anche su altri Comuni.