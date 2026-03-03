Il Comune riaffida i servizi cimiteriali a Saronno Servizi ma solo per 6 mesi

Il Comune di Saronno ha riaffidato la gestione dei servizi cimiteriali cittadini alla società partecipata Saronno Servizi spa. Il provvedimento prevede una durata iniziale di sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e completare il percorso di digitalizzazione dei contratti.

L’Amministrazione spiega che la scelta di proseguire il rapporto con la società partecipata nasce dall’esigenza di portare a termine un lavoro già avviato in stretta collaborazione tra uffici comunali e Saronno Servizi: la digitalizzazione dei contratti cimiteriali, un’attività definita “complessa e ponderosa” per la mole di dati e documenti storici coinvolti.

Nel frattempo il Coda di Saronno Servizi si è dimesso

Un percorso verso l’efficienza

Il passaggio dal cartaceo al digitale punta a migliorare la gestione del patrimonio cimiteriale sotto diversi aspetti: archiviazione più sicura dei dati, maggiore trasparenza nella consultazione di scadenze e concessioni e procedure più rapide per i cittadini.

L’affidamento temporaneo (6 mesi più eventuale proroga di altri 6) consentirà di non interrompere i servizi essenziali in una fase considerata delicata dal punto di vista tecnologico e organizzativo, assicurando che ogni contratto venga correttamente censito nel nuovo sistema gestionale.

“Fase finale di un restyling amministrativo”

«Siamo nella fase finale di un restyling amministrativo necessario – spiega l’Amministrazione – La collaborazione con la nostra partecipata Saronno Servizi ci consente di unire la competenza operativa alla modernizzazione digitale, offrendo ai saronnesi un servizio più ordinato, accessibile e al passo con i tempi».

Nel comunicato il Comune ringrazia il Consiglio di amministrazione per il lavoro svolto in una fase definita complessa per la società, anche a seguito della perdita del ramo acqua. Viene inoltre confermata la centralità di Saronno Servizi, con l’impegno a definire insieme al nuovo CdA un piano industriale che migliori la qualità dei servizi e consenta di raggiungere un equilibrio economico che, secondo l’Amministrazione, i contratti sottoscritti con la precedente gestione non hanno garantito.