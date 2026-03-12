Il mare rende ancora più bello Salone Estense: premiate le tavole addobbate di Varese Alzheimer

Si è conclusa mercoledì 11 marzo, con la cerimonia di premiazione alle 17, la 23ª edizione della Mostra Tavole Addobbate organizzata da Varese Alzheimer OdV, che quest’anno aveva scelto come tema “A tavola con… il mare“.

Alla presenza del sindaco Davide Galimberti, la giuria ha assegnato il primo posto a Beatrice Cervini, il secondo a Vittoria Meda e il terzo a Lella Villa Ferrari. Il premio tecnico è andato a Lella Caprioli.

Per due giorni, martedì 10 e mercoledì 11 marzo, le tavole in gara avevano trasformato il Salone Estense in una galleria aperta al pubblico, con ingresso libero dalle 10 alle 18. Stoviglie, centrotavola e decorazioni ispirate al mondo acquatico avevano animato gli spazi di via Sacco 5, ciascuna con la propria interpretazione del tema marinaro fissato per l’edizione 2026.

Come da tradizione, alla mostra si è affiancato il mercatino solidale, il cui ricavato sostiene le attività assistenziali dell’associazione, che ha sede presso la Fondazione Molina in viale Luigi Borri 133.