Varese News

Life

Il mare rende ancora più bello Salone Estense: premiate le tavole addobbate di Varese Alzheimer

La 23esima edizione della Mostra Tavole Addobbate si è svolta alla presenza del sindaco Galimberti. Primo posto a Beatrice Cervini, secondo a Vittoria Meda, terzo a Lella Villa Ferrari. Premio tecnico a Lella Caprioli

Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer

Si è conclusa mercoledì 11 marzo, con la cerimonia di premiazione alle 17, la 23ª edizione della Mostra Tavole Addobbate organizzata da Varese Alzheimer OdV, che quest’anno aveva scelto come tema “A tavola con… il mare“.

Galleria fotografica

Concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer: le premiazioni 4 di 8
Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer
Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer
Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer
Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer

Alla presenza del sindaco Davide Galimberti, la giuria ha assegnato il primo posto a Beatrice Cervini, il secondo a Vittoria Meda e il terzo a Lella Villa Ferrari. Il premio tecnico è andato a Lella Caprioli.

Per due giorni, martedì 10 e mercoledì 11 marzo, le tavole in gara avevano trasformato il Salone Estense in una galleria aperta al pubblico, con ingresso libero dalle 10 alle 18. Stoviglie, centrotavola e decorazioni ispirate al mondo acquatico avevano animato gli spazi di via Sacco 5, ciascuna con la propria interpretazione del tema marinaro fissato per l’edizione 2026.

Come da tradizione, alla mostra si è affiancato il mercatino solidale, il cui ricavato sostiene le attività assistenziali dell’associazione, che ha sede presso la Fondazione Molina in viale Luigi Borri 133.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer: le premiazioni 4 di 8
Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer
Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer
Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer
Le premiazioni del concorso tavole addobbate di Varese Alzheimer

Galleria fotografica

Tavole in mostra per Varese Alzheimer: il tema dell’anno è il mare 4 di 14
Torna in salone Estense la gara delel tavole addobbate
Torna in salone Estense la gara delel tavole addobbate
Torna in salone Estense la gara delel tavole addobbate
Torna in salone Estense la gara delel tavole addobbate

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.