Il Mountain Film Festival arriva a Saronno

Lunedì 9 marzo a Saronno, al Cinema Silvio Pellico, una selezione di sei film. Iniziativa internazionale portata dalle sezioni Cai di Saronno e Legnano

La 14° edizione del BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia arriva a Saronno con una selezione di storie dedicate alla montagna, all’avventura e al rapporto tra uomo e natura.

Lunedì 9 marzo, il Cinema Silvio Pellico ospiterà una delle tappe del tour, che nel 2026 attraverserà 42 città in Italia e nella Svizzera italiana, portando sul grande schermo una selezione di film premiati e finalisti dell’omonimo Festival canadese dedicato al cinema di montagna, dell’avventura e degli sport outdoor. Con una selezione di sei film, a partire dalle 20.

Nato in Canada 50 anni fa, il BANFF Mountain Film Festival è oggi il più importante appuntamento cinematografico internazionale dedicato all’outdoor e alla montagna. Ogni anno, il World Tour attraversa oltre 40 Paesi, coinvolgendo una community globale di appassionati, sportivi e sognatori.

L’edizione 2026 propone uno sguardo contemporaneo sull’avventura, intesa non solo come impresa sportiva, ma come esperienza di scelta, relazione e ascolto dell’ambiente. I film in programma raccontano ambienti estremi e territori remoti, mettendo al centro il rapporto tra l’uomo e la montagna, la capacità di leggere il paesaggio e di muoversi al suo interno con consapevolezza.

È in questo contesto che prende forma il tema della linea: negli sport outdoor è il passaggio ideale, la traccia immaginata prima di essere percorsa, che nasce dall’osservazione, dall’esperienza e dall’ascolto dell’ambiente.

Nel film del BANFF 2026, la linea è il filo conduttore che unisce storie, luoghi e discipline diverse, dallo sci estremo all’alpinismo, dall’arrampicata su ghiaccio al kayak in acque bianche, fino alla mountain bike e all’esplorazione. Sei film, tra corto e medio metraggi, che non si limitano a raccontare la performance sportiva, ma affrontano temi più ampi e attuali: il cambiamento degli ambienti naturali, il rapporto con il rischio, la memoria dei luoghi, la responsabilità individuale e collettiva verso territori fragili.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia non è solo una rassegna cinematografica, ma un’esperienza collettiva che, tappa dopo tappa, costruisce una community fatta di appassionati, sportivi, professionisti della montagna e semplici curiosi, uniti dal desiderio di condividere storie, visioni e domande sul nostro rapporto con l’ambiente. Un luogo di incontro e confronto, dove il cinema diventa occasione di scambio e ispirazione.

Ad arricchire la serata, un breve momento di dialogo con Michele Evangelisti, atleta e coach specializzato in trail e ultra endurance, fondatore del progetto On Your Legs, che racconterà come nasce una sfida personale e come trasformare la scintilla dell’ispirazione in un’avventura concreta. Sul palco parlerà di allenamento, preparazione mentale e costruzione progressiva delle proprie sfide, condividendo consigli per partire dai primi passi e arrivare sempre un po’ più lontano sulle proprie gambe.

L’evento di Saronno è organizzato in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano – Sezione di Saronno e il CAI Club Alpino Italiano – Sezione di Legnano.

Nella realizzazione dell’edizione 2026, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour in Italia è affiancato da La Sportiva, Ferrino, Viaggia con Carlo, e dall’Ambasciata del Canada in Italia come Partner istituzionale. Inoltre si avvale del Patrocinio del CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, della FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e dell’AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani; dei Brocchi sui Blocchi e come Supporter. Media partner per l’edizione 2025 sono Radio DeeJay, SkyTg24, Icarus, Planetmountain.com, The Pill, Sherpa Gate.

I FILM

COLD CALLS (GIAPPONE)

SPECIAL TOUR EDIT

Regia: Alexi Godbout

Paese: Canada

Producer: Blank Collective Films, Alexi Godbout

Locations: Giappone (Hokkaido)

Temi: sci, avventura, amicizia

Durata: 6’

COLD CALLS è un film sullo sci costruito attraverso conversazioni, ricordi e tutto ciò che la stagione ha deciso di offrire. In questo estratto ambientato a Hokkaido, una telefonata dà il via a un viaggio nella neve più profonda e leggera del Giappone. Quattro sciatori – Alexi Godbout, Emma Patterson, Jacob Bélanger e Alex Armstrong – si muovono tra boschi imbiancati e pendii senza tracce, affondando nella powder fino a scomparire, il tutto ripreso nello stile inconfondibile di Alexi Godbout.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

EPHEMERAL

Regia: Josiah Jones

Paese: USA

Producer: Studio 3 Cime, Francesco Valentinuzzi

Locations: Francia (Monte Bianco), Islanda

Temi: arrampicata su ghiaccio, avventura, sfida, ambiente

Durata: 32.51’’

Con il passare degli anni, la stagione dell’arrampicata su ghiaccio si accorcia sempre di più. Jeff Mercier, alpinista su ghiaccio e di tecnica mista, si spinge così nell’implacabile paesaggio glaciale dell’Islanda. Di fronte a un elemento in continuo mutamento e a un terreno insidioso, Jeff sfida i propri limiti e ridefinisce i confini del suo sport.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

MANDALA

SPECIAL TOUR EDIT

Regia: Kilian Bron, Pierre Henni, Valentin Birant

Paese: Francia

Producer: Kilian Bron, Valentin Birant Films

Locations: Nepal

Temi: mountain bike, esplorazione, avventura, cultura

Durata: 6’

Dopo essersi acclimatati all’energia vibrante di Kathmandu, Kilian Bron e il suo team si dirigono verso la remota regione nepalese del Dolpo. Lontano dai sentieri battuti, il viaggio si snoda tra linee vertiginose e villaggi isolati, sospesi nel tempo. Un’avventura autentica, fatta di incognite, rischi e scoperte, che restituisce la realtà del viaggio in una delle valli più isolate del mondo.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

GABON UNCHARTED

Sending Ivindo Falls

SPECIAL TOUR EDIT

Regia: David Arnaud

Paese: Svizzera

Producer: Red Bull Germany, MOVIO, David Arnaud

Locations: Gabon (fiume Ivindo)

Temi: kayak, esplorazione, avventura, resilienza

Durata: 28’

Il team SEND, tra i nomi più riconoscibili del kayak sui social, si lancia in un fiume inesplorato nelle profondità della giungla del Gabon, Africa occidentale. Senza Wi-Fi e senza possibilità di tornare indietro, i quattro kayakisti d’élite Adrian Mattern, Dane Jackson, Bren Orton e Kalob Grady affrontano dodici giorni di acque bianche selvagge, giungla implacabile e confronto diretto con i propri limiti.

GABON UNCHARTED è un’esplorazione selvaggia, senza filtri e a tratti umida di ciò che accade quando le leggende dell’online vengono catapultate nel caos dell’offline.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

MY GRANDMOTHER’S SKETCHBOOK

Under Mont Blanc

Regia: Max Romey

Paese: USA

Producer: Jennifer Langille, Trailbound Sketches

Locations: Francia (Monte Bianco)

Temi: paesaggio, memoria, ambiente, natura

Durata: 13’

Bastarono pochi semplici schizzi tratti dall’album da disegno della nonna di Max Romey per dare il via a una caccia al tesoro generazionale dall’altra parte del mondo. L’obiettivo: trovare il punto esatto sotto il Monte Bianco in cui sua nonna, l’artista Lucretia Leonard Romey, si era fermata a disegnare, e realizzare lo stesso schizzo, nello stesso luogo, osservando come il paesaggio sia cambiato nel tempo.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

ROBSON

SPECIAL TOUR EDIT

Regia: Philip Forsey

Paese: Canada

Producer: Sherpas Cinema, Malcolm Sangster, Joshua Lavigne, Gabriella Dufour-Léonard

Locations: Mount Robson, Canada

Temi: sci estremo, sfida, resilienza, documentario storico

Durata: 49’

Due alpinisti e sciatori di livello internazionale, Christina Lustenberger e Guillaume Pierrel, affrontano un’audace spedizione sulla parete sud del Mount Robson (3.954 m), la vetta più alta delle Rocky Mountains canadesi, nella British Columbia. Il loro obiettivo è una prima discesa in sci della parete sud lungo una linea estremamente ripida, incastonata tra pareti rocciose spettacolari e impegnative.

Il film racconta un’impresa ambiziosa, inserendola nella lunga eredità di sciatori e alpinisti che hanno inseguito i propri sogni su questa montagna iconica. Un obiettivo complesso, che richiede pazienza, adattamento e più di un ritorno.

ABOUT ITACA The Outdoor Community

ITACA The Outdoor Community è una società specializzata nell’ideazione, organizzazione e promozione di eventi e rassegne cinematografiche dedicate ai film di avventura che raccontano storie di mare, montagna e sport outdoor. ITACA cura, organizza e promuove il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l’Ocean Film Festival e il Reel Rock Tour, di cui è licenziataria in esclusiva per l’Italia.

Nel 2019, ITACA è distributore in esclusiva del film FREE SOLO, vincitore dell’Oscar 2019 come Miglior Documentario. Lancia ITACA ON DEMAND nel 2020, la piattaforma streaming in Italia interamente dedicata al mondo Outdoor: i migliori film in streaming di avventura, montagna, mari e oceani e action sport