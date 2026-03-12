La Lega esulta dopo le ultime dichiarazioni sull’università in centro a Varese: “Vince il buonsenso”
Il segretario cittadino Bordonaro parla di accordi nelle segrete stanze e non alla luce del sole
«Dopo mesi di muro contro muro, finalmente arriva un cambio di rotta. Grazie alla tenacia della rettrice Pierro e alla mobilitazione quasi unanime della società civile varesina, il Comune si è impegnato a individuare soluzioni per portare le attività dell’Università dell’Insubria nel centro cittadino» Questo il commento di Marco Bordonaro, segretario della Lega Varese dopo la dichiarazione di disponibilità del sindaco Davide Galimberti a ragionare di sviluppo futuro dell’ateneo in città.
«La Lega- rimarca Bordonaro – ha presentato una mozione in Consiglio comunale per impegnare sindaco e giunta a sostenere concretamente questo obiettivo. È evidente come questa iniziativa abbia messo l’amministrazione con le spalle al muro: nell’ultimo Consiglio comunale, infatti, la maggioranza ha fatto “melina” per ore, evitando di affrontare la discussione della mozione. Ci chiediamo perché non si sia voluto arrivare a un voto – anche negativo – e quali trattative, poco trasparenti, possano aver portato a un improvviso cambio di posizione dopo mesi di chiusura totale sul tema».
Per il segretario della Lega le ultime dichiarazioni sono frutto di confronti avvenuti privatamente tra le parti: «Resta un fatto politico grave: il confronto e la decisione non sono avvenuti alla luce del sole nelle sedi istituzionali, ma nelle segrete stanze, per ragioni che i cittadini difficilmente conosceranno. Ora attendiamo che si passi dalle parole ai fatti, innanzitutto con l’approvazione unanime della nostra mozione nel prossimo consiglio comunale utile; la Lega continuerà a vigilare affinché agli annunci seguano fatti concreti. Perché, soprattutto con questa giunta e questo sindaco, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare».
