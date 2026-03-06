Varese News

Lavori sulla rete idrica a Castronno: traffico difficoltoso sulla Statale in direzione dell’autostrada

Un cantiere all'altezza del locale che vende Kebab sta causando disagi alla circolazione. Il traffico sarà regolato da un semaforo a senso unico alternato fino alle 17:00

Coda Castronno

Lunghe code e rallentamenti questa mattina, venerdì 6 marzo, lungo la statale 341, tra Albizzate e Castronno a causa di un cantiere per lavori alla rete idrica.

Il traffico è regolato da un impianto semaforico temporaneo installato per consentire l’intervento. La presenza del senso unico alternato sta provocando disagi alla circolazione, in particolare per i veicoli in arrivo da Albizzate e diretti verso Castronno.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Comune, la circolazione sulla statale è regolata dai semafori per tutta la giornata di oggi, dalle 9 alle 17.

I rallentamenti si sono fatti sentire soprattutto nelle ore di punta, quando la strada è particolarmente trafficata per gli spostamenti verso i luoghi di lavoro e verso Varese. Il traffico resta comunque scorrevole a tratti, ma gli automobilisti devono mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi nel tratto interessato dal cantiere.

Pubblicato il 06 Marzo 2026
