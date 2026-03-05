Le prime prove di democrazia a Varese, a Villa Toeplitz un tuffo nel passato con Enzo Laforgia

Si apre mercoledì 12 marzo alle 16:30 a Villa Toeplitz il ciclo di incontri Varese nel Novecento – Un crocevia culturale, promosso dal Centro Storie Locali. Il primo appuntamento è dedicato a un momento cruciale della storia cittadina: le prime prove di democrazia a Varese tra il 1945 e il 1946, nel passaggio dalla fine della guerra alla ricostruzione istituzionale della città.

L’incontro, a ingresso libero, sarà tenuto dallo storico Enzo R. Laforgia e introdotto e moderato da Laura Facchin. Al termine dell’appuntamento è previsto un aperitivo.

La nascita della nuova amministrazione dopo la Liberazione

Il pomeriggio del 26 aprile 1945, all’indomani della Liberazione, il Comitato di Liberazione nazionale della Provincia di Varese nominò la nuova Giunta comunale del capoluogo. Solo poche ore prima, nella mattina dello stesso giorno, le formazioni partigiane avevano combattuto strada per strada per liberare la città.

I nuovi amministratori si trovarono davanti a una situazione complessa. Vent’anni di regime fascista e gli effetti dell’ultima fase della guerra avevano lasciato ferite profonde anche nel territorio varesino, dal punto di vista economico, sociale e civile.

Il ruolo del sindaco Enrico Bonfanti

A guidare la nuova amministrazione fu Enrico Bonfanti, operaio comunista con una lunga esperienza di opposizione al regime. Bonfanti aveva conosciuto le carceri fasciste, il confino, l’esilio e la partecipazione alla Guerra di Spagna, prima di prendere parte alla Resistenza.

Sotto la sua guida, la nuova giunta avviò una decisa discontinuità con la stagione politica precedente, impegnandosi nella ricostruzione della città non solo dal punto di vista materiale ma anche morale, sperimentando forme nuove di partecipazione democratica.

Un percorso per raccontare la storia della città

L’appuntamento del 12 marzo inaugura un ciclo di conferenze dedicate alla storia culturale e civile di Varese nel Novecento, che proseguirà nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 con altri incontri e approfondimenti. Le conferenze si svolgono a Villa Toeplitz (viale G.B. Vico 46) e sono accessibili anche online tramite collegamento Teams.