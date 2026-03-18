L’ordine dei dottori commercialisti di Varese si rinnova: insediato il nuovo consiglio direttivo 2026-2030
Lo scorso 3 marzo 2026 il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Varese, che rimarrà in carica per il quadriennio 2026-2030
Si è insediato lo scorso 3 marzo 2026 il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Varese, che rimarrà in carica per il quadriennio 2026-2030.
L’insediamento, formalizzato con la nomina delle cariche direttive, sancisce l‘inizio del mandato per il nuovo Organo di Governo di Categoria, il cui obiettivo è proseguire nell’interazione e nella collaborazione a favore della Comunità economica e sociale del Circondario, nonché nella tutela della fede pubblica e del Codice Deontologico.
Il Consiglio dell’Ordine risulta così composto:
|Carica
|Nominativo
|Presidente
|Dott. Davide Arancio
|Vice Presidente
|Dott. Michele Bulgheroni
|Segretario
|Dott.ssa Teresa Piscioneri
|Tesoriere
|Dott. Giorgio Tibiletti
|Consigliere
|Dott.ssa Barbara Antonini
|Consigliere
|Dott. Matteo Cecchetti
|Consigliere
|Dott. Giuseppe Del Bene
|Consigliere
|Dott.ssa Michela Donno
|Consigliere
|Dott.ssa Sara Ermoli
|Consigliere
|Dott.ssa Barbara Martignoni
|Consigliere
|Dott. Orlando Tartaini
Contestualmente, sono state definite le cariche del Collegio dei Revisori, in carica fino a febbraio 2030:
- Presidente: Dott. Capellini Marco
- Componenti Effettivi: Dott.ssa Montefusco Antonella, Dott.ssa Tirendi Giulia
- Componenti Supplenti: Dott. Guerriero Federico, Rag. Stifano Rosanna
Il Consiglio ha inoltre provveduto alla designazione dei membri del Comitato Pari Opportunità, composto da:
- Presidente: Dott. Matteo Cecchetti
- Vice Presidente: Dott.ssa Perrella Barbara
- Segretario: Dott.ssa Contini Fabiola
- Componenti: Dott. Limetta Cristian Massimo, Dott. Zampieri Andrea, Dott.ssa Pjetri Ardiana, Dott.ssa Burderi Paola
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