L’ordine dei dottori commercialisti di Varese si rinnova: insediato il nuovo consiglio direttivo 2026-2030

Si è insediato lo scorso 3 marzo 2026 il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Varese, che rimarrà in carica per il quadriennio 2026-2030.

L’insediamento, formalizzato con la nomina delle cariche direttive, sancisce l‘inizio del mandato per il nuovo Organo di Governo di Categoria, il cui obiettivo è proseguire nell’interazione e nella collaborazione a favore della Comunità economica e sociale del Circondario, nonché nella tutela della fede pubblica e del Codice Deontologico.

Il Consiglio dell’Ordine risulta così composto:

Carica Nominativo Presidente Dott. Davide Arancio Vice Presidente Dott. Michele Bulgheroni Segretario Dott.ssa Teresa Piscioneri Tesoriere Dott. Giorgio Tibiletti Consigliere Dott.ssa Barbara Antonini Consigliere Dott. Matteo Cecchetti Consigliere Dott. Giuseppe Del Bene Consigliere Dott.ssa Michela Donno Consigliere Dott.ssa Sara Ermoli Consigliere Dott.ssa Barbara Martignoni Consigliere Dott. Orlando Tartaini

Contestualmente, sono state definite le cariche del Collegio dei Revisori, in carica fino a febbraio 2030:

Presidente: Dott. Capellini Marco

Componenti Effettivi: Dott.ssa Montefusco Antonella, Dott.ssa Tirendi Giulia

Componenti Supplenti: Dott. Guerriero Federico, Rag. Stifano Rosanna

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla designazione dei membri del Comitato Pari Opportunità, composto da: