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L’ordine dei dottori commercialisti di Varese si rinnova: insediato il nuovo consiglio direttivo 2026-2030

Lo scorso 3 marzo 2026 il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Varese, che rimarrà in carica per il quadriennio 2026-2030

D\'Angelo Antonio Commercialista

Si è insediato lo scorso 3 marzo 2026 il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Varese, che rimarrà in carica per il quadriennio 2026-2030.

L’insediamento, formalizzato con la nomina delle cariche direttive, sancisce l‘inizio del mandato per il nuovo Organo di Governo di Categoria, il cui obiettivo è proseguire nell’interazione e nella collaborazione a favore della Comunità economica e sociale del Circondario, nonché nella tutela della fede pubblica e del Codice Deontologico.

Il Consiglio dell’Ordine risulta così composto:

Carica Nominativo
Presidente Dott. Davide Arancio
Vice Presidente Dott. Michele Bulgheroni
Segretario Dott.ssa Teresa Piscioneri
Tesoriere Dott. Giorgio Tibiletti
Consigliere Dott.ssa Barbara Antonini
Consigliere Dott. Matteo Cecchetti
Consigliere Dott. Giuseppe Del Bene
Consigliere Dott.ssa Michela Donno
Consigliere Dott.ssa Sara Ermoli
Consigliere Dott.ssa Barbara Martignoni
Consigliere Dott. Orlando Tartaini

Contestualmente, sono state definite le cariche del Collegio dei Revisori, in carica fino a febbraio 2030:

  • Presidente: Dott. Capellini Marco
  • Componenti Effettivi: Dott.ssa Montefusco Antonella, Dott.ssa Tirendi Giulia
  • Componenti Supplenti: Dott. Guerriero Federico, Rag. Stifano Rosanna

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla designazione dei membri del Comitato Pari Opportunità, composto da:

  • Presidente: Dott. Matteo Cecchetti
  • Vice Presidente: Dott.ssa Perrella Barbara
  • Segretario: Dott.ssa Contini Fabiola
  • Componenti: Dott. Limetta Cristian Massimo, Dott. Zampieri Andrea, Dott.ssa Pjetri Ardiana, Dott.ssa Burderi Paola

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Pubblicato il 18 Marzo 2026
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