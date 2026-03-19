Lunghe code sulla strada del lago tra la Schiranna e Calcinate del Pesce per uno scontro tra auto e moto

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, lungo la strada provinciale 1 nel tratto che costeggia il lago di Varese tra la Schiranna e Calcinate del Pesce. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto, provocando l’immediata attivazione dei soccorsi e pesanti ripercussioni sul traffico.

Lo scontro tra auto e moto

L’allarme è scattato intorno alle 12:12, quando la centrale operativa di Soreu Laghi ha ricevuto la segnalazione di un impatto violento tra i due mezzi. Secondo le prime informazioni raccolte, una persona è rimasta coinvolta nel sinistro, un uomo di 61 anni. Nonostante la dinamica sia ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l’urto ha reso necessario l’invio sul posto di diversi mezzi di soccorso in codice di urgenza. Sul luogo dell’incidente sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e un’automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla persona ferita.

Traffico e disagi alla circolazione

La viabilità ha avuto ripercussioni, si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Le forze dell’ordine sono impegnate nella gestione del traffico e nell’effettuazione dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.