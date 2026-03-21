Openjobmetis in missione a Napoli per continuare a correre

Messa in cassaforte la salvezza (+10 e scontro diretto a favore su Treviso), la Openjobmetis può finalmente – dopo anni – concentrarsi su un obiettivo maggiore rispetto alla sola permanenza in Serie A. E lo farà da domenica 22 marzo in riva al Golfo di Napoli: palla a due alle 18,15 per i biancorossi alla Alcott Arena di Fuorigrotta dove la banda Kastritis proverà a mettere in tasca la quarta vittoria consecutiva.

Attenzione, però, perché dall’altra parte della barricata c’è una Guerri Napoli a sua volta alle prese con una lunga striscia di risultati simili, ma – al contrario – perdenti. Sei sconfitte in fila per i partenopei (molti però con squadre di primissima fascia: attenzione!) che dopo un bel girone di andata si sono “piantati” a quota 14 in classifica.

Come la Nutribullet, anche la Guerri è squadra decisamente ricostruita rispetto al recente passato. Rispetto a Treviso però, i campani hanno dovuto cambiare soprattutto a causa di una serie di eventi sfortunati. Aamir Simms ha lasciato per problemi familiari, Naz Mitrou-Long e il suo sostituto Kristupas Zemaitis si sono invece infortunati con il lituano da premio Oscar della malasorte: mandibola rotta alla prima uscita al posto dell’ex milanese. Non c’è più nemmeno il pivot Croswell che abbiamo visto a Masnago con Treviso, sostituito da Totè, che fa coppia azzurra (invero piuttosto deludente) sotto canestro con l’ex di turno Willy Caruso.

La società biancoazzurra è corsa ai ripari anche nelle ultime settimane inserendo il play australiano Nick Marshall, l’ala americana Isaiah Whaley (che hanno già giocato) e infine pure Milton Doyle, guardia di Chicago pronta all’esordio. Doyle proviene a sua volta dalla lega australiana dove si pesca spesso (vi ricordate Antichevich?) in questo punto della stagione, quando alcune squadre terminano il proprio cammino.

Ad amalgamare il tutto c’è sempre coach Alessandro Magro che sa bene di essere a un esame cruciale: l’ex allenatore di Brescia perderà il posto in caso di sconfitta, dopo aver ricevuto una ulteriore deroga questa settimana. O almeno così si legge nelle cronache da sotto il Vesuvio.

Contro un complesso simile, ovvero di talento e di fisico ma con poca amalgama, la Openjobmetis proverà ad opporre quelli che ultimamente sono punti di forza. La forte compattezza, la conoscenza reciproca, la capacità di muoversi all’unisono, i meccanismi ora oliati come non succedeva in passato. Kastritis lo ha già detto: «A Napoli vogliamo portare il nostro gioco» ma è chiaro che – insieme alla pressione difensiva e alle transizioni rapide e pungenti in attacco – serva anche un altro elemento: la concentrazione. Come per Treviso, bisognerà evitare di essere presuntuosi o supponenti: su un campo come quello del PalaBarbuto sarà fondamentale spegnere sul nascere ogni entusiasmo. Napoli sa andare bene a rimbalzo difensivo e vanta ottime percentuali nel tiro da 2, non ha statistiche particolarmente scintillanti in altre zone del campo. All’andata festeggiò la Openjobmetis ma di soli 4 punti con un Iroegbu insufficiente. Ma ci metteremmo la firma per il medesimo epilogo.

DIRETTAVN – Il match della Itelyum Arena sarà raccontato in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 16,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA: (dopo 22 giornate): V. Bologna 38; Brescia* 32; Venezia*, Milano 30; Tortona* 26; Trieste* 22; Reggio Emilia*, Trento, VARESE 18; Udine, Cremona 16; Napoli*, Sassari 14; Cantù 12; Treviso* 6.

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