Pagelle Pro Patria: difesa in affanno, Sala evita guai peggiori
Di Munno e Frosali in difficoltà contro Zanellato e Metlika, Udoh mai pericoloso e poco servito. Timidi tentativi di Desogus e Tunjov, Mastroianni entra e segna
SALA 6: compie diverse grandi parate, evitando alla Pro Patria di subire ben più di 4 gol.
MORA 5: in costante difficoltà contro un cliente scomodo come Kritta.
(Giudici 6: ingresso sul 3-0. Prova a rendersi pericoloso con qualche azione personale).
POGLIANO 5: sul primo gol si fa sorprendere dal taglio di Sipos sul secondo palo.
MOTOLESE 5: fatica nel duello con Konate.
TRAVAGLIANI 5: così come Mora, soffre le scorribande del Lecco sulla sua fascia.
TUNJOV 5,5: ci prova su qualche calcio da fermo, per il resto fatica come tutta la squadra.
Pro Patria sconfitta nel derby, il Lecco passeggia e vince 4-1 allo “Speroni”
DI MUNNO 5: sovrastato nel duello con Zanellato.
FROSALI 5: come Di Munno, fatica molto nel confronto con il centrocampo avversario.
(Citterio 6: entra con il punteggio già compromesso, guadagna qualche fallo interessante e prova qualche tiro).
ORFEI 5: nel primo tempo tenta qualche iniziativa personale, ma viene sistematicamente fermato dalla difesa del Lecco.
(Renelus 6: entra a risultato compromesso e partecipa all’azione del gol).
UDOH 5: passo indietro rispetto alle ultime uscite, non riesce mai a rendersi pericoloso anche per i pochi palloni giocabili.
(Mastroianni 6: segna il gol del definitivo 1-4).
DESOGUS 5,5: prova qualche tiro da fuori, ma non riesce a incidere.
(Schiró 6: propizia il gol di Mastroianni con un tiro che diventa assist).
ALL. BOLZONI 5: evidenti passi indietro sul piano del gioco e a livello di prestazione. Squadra senza la grinata e la convinzione delle gare precedenti.
Mister Bolzoni deluso per la prestazione contro il Lecco: “Prestazione imbarazzante nel primo tempo”
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