Poste Italiane apre in provincia di Varese le selezioni per consulenti finanziari

Poste Italiane apre le porte ai giovani talenti della provincia di Varese. L’azienda è alla ricerca di laureati o laureandi motivati a intraprendere una carriera come consulenti finanziari, figure professionali centrali nella nuova visione degli uffici postali, sempre più trasformati in spazi di relazione e consulenza su misura per il cliente.

Il profilo ricercato e i requisiti

L’opportunità è rivolta a giovani che abbiano concluso o stiano concludendo il percorso universitario, sia triennale che magistrale. Il candidato ideale deve nutrire un forte interesse per il mondo dei mercati finanziari, delle assicurazioni e degli investimenti. Sebbene la selezione sia aperta, costituiranno un titolo preferenziale la laurea in discipline economico-giuridiche e la conoscenza delle normative che regolano la distribuzione dei prodotti assicurativi e finanziari.

Formazione e crescita professionale

Chi supererà la selezione non verrà semplicemente inserito nell’organico, ma beneficerà di percorsi strutturati di formazione e sviluppo. I consulenti finanziari di Poste hanno infatti il compito di assistere i cittadini nelle scelte di risparmio e investimento, richiedendo quindi un aggiornamento costante e competenze tecniche di alto livello per navigare un mercato sempre più complesso.

I numeri del ricambio generazionale a Varese

I dati confermano una precisa strategia di ringiovanimento aziendale. In provincia di Varese sono già 107 i consulenti finanziari in servizio, parte di una rete regionale che in Lombardia conta 930 professionisti. L’età media di questi nuovi assunti si aggira intorno ai 28 anni, un segnale chiaro dell’investimento sul capitale umano under 30.

«Dal 2020 ad oggi – spiegano da Poste Italiane – l’età media in Azienda si è abbassata di ben 4 anni, passando da 51 a 47 anni».

Come inviare la candidatura

Per chi volesse mettersi in gioco, il tempo stringe: le domande devono essere inviate entro il 23 marzo. La procedura è interamente digitale e passa dal sito ufficiale dell’azienda.

«È possibile inviare la propria candidatura – precisano dalla società – accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione».