Varese, AIL racconta i suoi progetti: milioni investiti negli ospedali e una nuova casa accoglienza



Il podcast Soci All Time di Radio Materia raggiunge il traguardo delle cento puntate e celebra l’episodio speciale con una realtà molto attiva sul territorio: AIL Varese e Como, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Ospite della trasmissione è stato il presidente della sezione, Cristian Topi, che ha raccontato la storia e i progetti dell’associazione, nata per sostenere i pazienti ematologici e rafforzare le strutture sanitarie locali. Nel corso dell’intervista, Topi ha ripercorso il cammino della sezione varesina, attiva dal 2004 e cresciuta negli anni grazie al lavoro dei volontari e alle raccolte fondi nelle piazze. «L’obiettivo è sempre stato quello di aiutare concretamente i reparti e le persone che affrontano queste malattie – spiega – Cristian Topi, presidente AIL Varese e Como –. Tutto ciò che raccogliamo viene reinvestito sul territorio».

I progetti finanziati negli ospedali del territorio

Una parte importante dell’attività dell’associazione riguarda il sostegno diretto alle strutture sanitarie. Dal 2010 AIL ha destinato circa 2,5 milioni di euro all’Ospedale di Circolo di Varese, contribuendo allo sviluppo dell’unità di ematologia. I fondi sono stati utilizzati per diversi interventi: dalla realizzazione di camere sterili di ultima generazione, dotate di sistemi di ventilazione ad aria forzata, all’acquisto di macchinari e al finanziamento di progetti di ricerca. L’associazione ha inoltre contribuito al sostegno del personale sanitario finanziando contratti per medici, infermieri e figure specialistiche. L’impegno non si ferma a Varese. Negli anni AIL ha destinato quasi un milione di euro anche all’ospedale di Busto Arsizio, di cui circa 700 mila euro per la realizzazione di nuove camere sterili, mentre recentemente l’attività si è estesa anche al territorio di Como.

Una casa accoglienza vicino all’ospedale

Tra i progetti più recenti c’è la realizzazione di una casa accoglienza per i familiari dei pazienti, un appartamento ristrutturato nelle vicinanze dell’ospedale di Varese. La struttura è pensata per chi arriva da fuori città e ha bisogno di restare vicino ai propri cari durante il periodo delle cure, evitando i costi di un soggiorno in albergo. Il modello è quello già sperimentato da AIL Bergamo, che negli anni ha sviluppato strutture di accoglienza considerate un punto di riferimento. L’inaugurazione della casa è prevista tra la fine di marzo e il mese di aprile, una volta conclusi gli ultimi lavori.

Soci All Time è arrivata a 100 puntate! Se vuoi partecipare compila questo modulo

Raccolte fondi e volontari

Gran parte delle attività dell’associazione è resa possibile grazie alle raccolte fondi in piazza. In particolare, la vendita delle Stelle di Natale e delle Uova di Pasqua rappresenta circa il 70-75% delle entrate. Proprio in vista della prossima campagna, in programma il 20, 21 e 22 marzo, AIL lancia anche un appello per coinvolgere nuovi volontari. «Il nostro gruppo è molto forte, ma abbiamo bisogno di nuove energie – racconta Topi –. Molti volontari storici, tra cui tanti Alpini, ci accompagnano da anni. Ora è importante favorire un ricambio generazionale e coinvolgere anche i più giovani». Diventare volontari è semplice: basta contattare l’associazione attraverso il sito o i canali social. L’impegno è flessibile e spesso si concentra proprio nei giorni delle iniziative in piazza, con decine di banchetti attivi tra le province di Varese e Como.