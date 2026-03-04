Varese News

Vedano Olona celebra l’8 marzo con il libro “Carolina”

Sabato 7 marzo a Villa Aliverti la presentazione del volume dedicato a una figura femminile del territorio. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco in occasione della Giornata internazionale della donna

Un pomeriggio di memoria, riflessione e testimonianze per celebrare la Giornata internazionale della donna. Sabato 7 marzo alle 16.30, nella sala consiliare di Villa Aliverti a Vedano Olona, la Pro Loco organizza la presentazione del libro “Carolina. Nei ricordi e nel cuore”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vedano Olona, vuole rendere omaggio alla figura di Carolina, ricordata come una persona che ha dedicato la propria vita agli altri e alla comunità. Attraverso il racconto contenuto nel libro, il pubblico sarà accompagnato in un percorso fatto di ricordi, emozioni e testimonianze.

Durante l’incontro interverranno le autrici del volume e lo scrittore Carmelo Corrado Occhipinti, che dialogherà con loro per ripercorrere la storia e il significato umano dell’esperienza raccontata nel libro.

L’appuntamento vuole essere anche un momento di condivisione e di riflessione sul ruolo delle donne nella storia e nella vita delle comunità locali. Al termine dell’incontro, come segno simbolico per la ricorrenza dell’8 marzo, a tutte le donne presenti verrà donato un omaggio floreale.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
