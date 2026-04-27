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A Varese Corsi si impara a parlare in pubblico

Varese Corsi propone un corso intermedio di public speaking pensato per trasformare una comunicazione efficace in una comunicazione davvero memorabile

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Parlare in pubblico non è solo una questione di tecnica: è presenza, intenzione, capacità di lasciare un segno. Per chi ha già acquisito le basi e desidera fare un passo in più, Varese Corsi propone un corso intermedio di public speaking pensato per trasformare una comunicazione efficace in una comunicazione davvero memorabile.

Foto generata con AI

Public Speaking (intermedio) – Da lunedì 18 maggio 2026, 4 lezioni il lunedì dalle 20:30 alle 22:30 presso la Pal stra Scuola El. Morandi.
Attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto, il corso guida i partecipanti nell’affinare il proprio stile, nel gestire con maggiore consapevolezza le dinamiche psicologiche dell’aula e nell’utilizzare tecniche avanzate di narrazione e coinvolgimento. L’obiettivo è imparare non solo a parlare, ma a catturare l’attenzione, trasmettere sicurezza e costruire un messaggio che resti.

Il percorso è rivolto a chi ha già frequentato un corso base o ha maturato una discreta esperienza nel parlare in pubblico e sente il bisogno di alzare l’asticella delle proprie performance. Non sono richiesti materiali specifici, ma è consigliato un abbigliamento comodo per facilitare le attività pratiche. Per maggiori informazioni e per riservare uno dei posti ancora liberi, è possibile consultare il sito ufficiale di Varese Corsi.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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