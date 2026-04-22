Igiene urbana, Varese sceglie la continuità

Votata in consiglio comunale la delibera che definisce il modello organizzativo per il servizio di igiene urbana. La scelta dell’amministrazione è chiara: si procederà con un appalto a un soggetto esterno tramite gara pubblica, accantonando le ipotesi di gestione in economia o tramite società in-house.

Le ragioni della scelta: controllo e competenza

L’assessora alla Tutela ambientale, Nicoletta San Martino, ha illustrato le motivazioni che hanno portato a preferire l’appalto rispetto alla concessione o alla gestione diretta. «La gestione dei rifiuti è un servizio fondamentale con obiettivi di riciclo sempre più stringenti – ha spiegato l’assessora –. Varese è un territorio complesso, una città diffusa che richiede competenze specifiche».

Il punto cardine della scelta è il mantenimento del controllo strategico: «A differenza della concessione, l’appalto permette al Comune di tenere in capo a sé la titolarità della tariffa e il rapporto diretto con gli utenti, garantendo il criterio “chi più inquina, più paga”».