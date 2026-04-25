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Magrini e Peregalli, è ufficiale: due candidati sindaco a Masciago Primo

Tramonta l’ipotesi di una terza candidatura legata ad un consigliere di opposizione

Generico 20 Apr 2026

A Masciago Primo la corsa elettorale si riduce a due liste.

Tramonta l’ipotesi di una terza candidatura legata al tema sicurezza. A sfidare il sindaco uscente Marco Magrini, con “Masciago al centro”, sarà Enrica Peregalli con la civica “Vivi Masciago Primo”, che punta su sicurezza, qualità della vita e servizi.

La presentazione delle liste si chiude sabato alle 12, ma al momento il quadro appare definito con un duello a due.

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Pubblicato il 25 Aprile 2026
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