Magrini e Peregalli, è ufficiale: due candidati sindaco a Masciago Primo
Tramonta l’ipotesi di una terza candidatura legata ad un consigliere di opposizione
A Masciago Primo la corsa elettorale si riduce a due liste.
Tramonta l’ipotesi di una terza candidatura legata al tema sicurezza. A sfidare il sindaco uscente Marco Magrini, con “Masciago al centro”, sarà Enrica Peregalli con la civica “Vivi Masciago Primo”, che punta su sicurezza, qualità della vita e servizi.
La presentazione delle liste si chiude sabato alle 12, ma al momento il quadro appare definito con un duello a due.
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