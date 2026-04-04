Scontro tra due auto a Casciago
Grave impatto nella serata di sabato in via Matteotti. Necessario l’intervento dell’automedica e di due ambulanze per assistere i conducenti
I soccorritori sono intervenuti in codice rosso e giallo per uno scontro tra due auto avvenuto in via Matteotti a Casciago. Poco prima delle 21 di sabato 4 aprile, la centrale operativa è intervenuta per presentare assistenza a due persone di 29 e 55 anni rimasti coinvolti nell’impatto che ha fortemente danneggiato i veicoli.
La gravità segnalata inizialmente, un codice giallo, ha mobilitato sul posto le ambulanze della Sos Travedona e della Sos Azzate, accompagnate da un automedica. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Varese per operare sui veicoli e garantire la sicurezza dell’area.
I rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri di Varese.
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