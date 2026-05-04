Bilancio 2025, Luino chiude con un avanzo da 2,6 milioni

Conti in ordine e margini per nuovi interventi, ma con una parte consistente di risorse già vincolate. È questa la fotografia del bilancio consuntivo 2025 approvato dal Comune di Luino, ultimo atto finanziario del mandato della giunta guidata da Enrico Bianchi.

Il rendiconto evidenzia entrate accertate per oltre 31,5 milioni di euro e spese impegnate per circa 28,8 milioni, con un avanzo disponibile di 2,6 milioni. Il risultato complessivo di amministrazione supera i 12 milioni, in crescita rispetto all’anno precedente.

Numeri che indicano una gestione complessivamente equilibrata, anche se oltre la metà dell’avanzo risulta accantonata e un’ulteriore quota è vincolata per legge o destinazioni specifiche. Questo riduce, di fatto, la parte realmente utilizzabile per nuove scelte politiche.

Sul fronte della spesa, la voce più rilevante resta quella sociale: circa 5 milioni di euro, pari a quasi il 28% della spesa corrente, sono stati destinati a interventi per famiglie, minori e fragilità. Un dato che conferma l’impatto delle difficoltà emerse negli anni segnati dalla pandemia e dalla crisi economica.

Accanto al sociale, una quota significativa di risorse è stata indirizzata alla tutela del territorio e dell’ambiente, tra manutenzioni, gestione ordinaria e opere contro il dissesto idrogeologico. Investimenti anche nel settore dell’istruzione, tra servizi educativi e interventi sugli edifici scolastici.

Dal punto di vista finanziario, il Comune non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento e chiude con una disponibilità di cassa superiore ai 12 milioni. Un elemento che rafforza la solidità dell’ente, ma che dovrà confrontarsi con le esigenze future e con la capacità di trasformare le risorse disponibili in interventi concreti.

Il consuntivo segna dunque la fine del quinquennio amministrativo con conti stabili e alcune priorità ben definite. Resta ora da capire in che modo le risorse disponibili potranno essere impiegate nei prossimi anni, in un contesto che continua a richiedere attenzione sia sul fronte sociale sia su quello degli investimenti.