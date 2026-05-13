Campi Estivi STEM CodEng Varese 2026: coding, AI, robotica e inglese per ragazzi dai 7 ai 17 anni
Ultimi posti per i Campi Estivi STEM di CodEng alla Scuola Manfredini: tre settimane per bambini e ragazzi tra coding, robotica, intelligenza artificiale e nuove tecnologie. Attività pratiche e creative e nessuna esperienza richiesta
Ultimi posti disponibili per i Campi Estivi STEM di CodEng Varese alla Scuola Manfredini: tre settimane dedicate a bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni tra coding, intelligenza artificiale, robotica e nuove tecnologie. I camp, tra le altre opportunità, includono anche l’uso dell’inglese, modulato in base all’età e al livello degli studenti, offrendo l’occasione di praticare la lingua attraverso attività concrete.
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Le tre settimane disponibili
- 22 – 26 giugno: scuola elementare
- 29 giugno – 3 luglio: scuola media
- 6 – 10 luglio: scuola superiori
Da oltre 10 anni, CodEng propone alla Scuola Manfredini camp estivi STEM molto apprezzati da studenti e famiglie del territorio. Non serve esperienza precedente per partecipare ai camp: le attività sono pensate per essere accessibili, formative e adatte all’età e al livello degli studenti. Per la terza settimana, dedicata agli studenti delle superiori, una minima esperienza di coding può essere utile, ma non è necessario essere esperti. Non è richiesto portare un computer: tutta l’attrezzatura necessaria verrà fornita da CodEng.
L’edizione 2026 includerà sviluppo di videogiochi, robotica, Minecraft Education, intelligenza artificiale, vibe coding e attività pratiche con sensori, circuiti e dispositivi programmabili.
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Ogni mattina prevede quattro ore di attività, con proposte diverse durante la giornata per mantenere alta l’attenzione e permettere agli studenti di sperimentare vari aspetti della tecnologia: dal software all’hardware, dalla creatività al problem solving.
L’ultimo giorno di ogni settimana è prevista una presentazione finale ai genitori, durante la quale gli studenti potranno mostrare i progetti realizzati.
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Informazioni pratiche
Luogo: Scuola Manfredini, via Merano 3, Varese
Orario: 9:00 – 13:00
Costo: €250
Ingresso anticipato dalle 8:00 disponibile su richiesta
Email: codengvarese@gmail.com
WhatsApp: 349 703 4697
ISCRIVITI QUI
I posti sono limitati e le iscrizioni vengono accettate in ordine di arrivo.
CodEng Varese, guidato da Derval O’Neill dal 2015, propone un approccio basato sull edutainment: apprendimento serio, sperimentazione creativa e tanta voglia di costruire qualcosa di nuovo.
CodEng, incontro di fine anno
Giovedì 5 giugno alle 19:30, presso Sala Montanari a Varese, CodEng presenterà una serata speciale dedicata ai progetti realizzati dagli studenti durante l’anno scolastico, con il patrocinio del Comune di Varese. L’evento è aperto al pubblico: famiglie, studenti curiosi e chiunque voglia scoprire da vicino il mondo CodEng.
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