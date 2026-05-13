Varese News

Bambini

Campi Estivi 2026

Campi Estivi STEM CodEng Varese 2026: coding, AI, robotica e inglese per ragazzi dai 7 ai 17 anni

Ultimi posti per i Campi Estivi STEM di CodEng alla Scuola Manfredini: tre settimane per bambini e ragazzi tra coding, robotica, intelligenza artificiale e nuove tecnologie. Attività pratiche e creative e nessuna esperienza richiesta

CodEng Campi Estivi 2026

Ultimi posti disponibili per i Campi Estivi STEM di CodEng Varese alla Scuola Manfredini: tre settimane dedicate a bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni tra coding, intelligenza artificiale, robotica e nuove tecnologie. I camp, tra le altre opportunità, includono anche l’uso dell’inglese, modulato in base all’età e al livello degli studenti, offrendo l’occasione di praticare la lingua attraverso attività concrete.

Galleria fotografica

Campi Estivi STEM CodEng Varese 2026: coding, AI, robotica e inglese per ragazzi dai 7 ai 17 anni 4 di 4
CodEng Campi Estivi 2026
CodEng Campi Estivi 2026
CodEng Campi Estivi 2026
CodEng Campi Estivi 2026

Le tre settimane disponibili

  • 22 – 26 giugno: scuola elementare
  • 29 giugno – 3 luglio: scuola media
  • 6 – 10 luglio: scuola superiori

Da oltre 10 anni, CodEng propone alla Scuola Manfredini camp estivi STEM molto apprezzati da studenti e famiglie del territorio. Non serve esperienza precedente per partecipare ai camp: le attività sono pensate per essere accessibili, formative e adatte all’età e al livello degli studenti. Per la terza settimana, dedicata agli studenti delle superiori, una minima esperienza di coding può essere utile, ma non è necessario essere esperti. Non è richiesto portare un computer: tutta l’attrezzatura necessaria verrà fornita da CodEng.

L’edizione 2026 includerà sviluppo di videogiochi, robotica, Minecraft Education, intelligenza artificiale, vibe coding e attività pratiche con sensori, circuiti e dispositivi programmabili.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da CodEng (@code_in_simple_english)

Ogni mattina prevede quattro ore di attività, con proposte diverse durante la giornata per mantenere alta l’attenzione e permettere agli studenti di sperimentare vari aspetti della tecnologia: dal software all’hardware, dalla creatività al problem solving.

L’ultimo giorno di ogni settimana è prevista una presentazione finale ai genitori, durante la quale gli studenti potranno mostrare i progetti realizzati.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da CodEng (@code_in_simple_english)

Informazioni pratiche

Luogo: Scuola Manfredini, via Merano 3, Varese
Orario: 9:00 – 13:00
Costo: €250
Ingresso anticipato dalle 8:00 disponibile su richiesta
Email: codengvarese@gmail.com
WhatsApp: 349 703 4697

ISCRIVITI QUI

I posti sono limitati e le iscrizioni vengono accettate in ordine di arrivo.

CodEng Varese, guidato da Derval O’Neill dal 2015, propone un approccio basato sull edutainment: apprendimento serio, sperimentazione creativa e tanta voglia di costruire qualcosa di nuovo.

CodEng, incontro di fine anno

Giovedì 5 giugno alle 19:30, presso Sala Montanari a Varese, CodEng presenterà una serata speciale dedicata ai progetti realizzati dagli studenti durante l’anno scolastico, con il patrocinio del Comune di Varese. L’evento è aperto al pubblico: famiglie, studenti curiosi e chiunque voglia scoprire da vicino il mondo CodEng.

Partecipa

CodEng – Edutainment in Coding & AI a Varese dal 2014
Sito | LinkedIn | Facebook | Instagram

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 13 Maggio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Campi Estivi STEM CodEng Varese 2026: coding, AI, robotica e inglese per ragazzi dai 7 ai 17 anni 4 di 4
CodEng Campi Estivi 2026
CodEng Campi Estivi 2026
CodEng Campi Estivi 2026
CodEng Campi Estivi 2026

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.