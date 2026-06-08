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A Fagnano il volo in mongolfiera con l’Arcadia Fly Team

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, si è tenuto nella giornata di domenica 7 giugno ha concluso la Festa dello Sport del paese e ha richiamato numerosi curiosi e appassionati.

Generico 08 Jun 2026

Una giornata con il naso all’insù e la possibilità di provare l’emozione del volo in mongolfiera. Si è svolto domenica all’approdo Calipolis di Fagnano Olona l’evento organizzato dall’Arcadia Fly Team nell’ambito delle iniziative per celebrare il decimo anniversario dell’associazione.

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In mongolfiera a Fagnano Olona con Arcade Fly Team

Abbiamo raccontato dell’Arcadia Fly Team guidata da Stefano Venegoni nella nostra trasmissione radio Chi l’avrebbe mai detto? – Ascoltala qui 

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, ha concluso la Festa dello Sport del paese e ha richiamato numerosi curiosi e appassionati. Nelle prime tre ore della manifestazione è stato proposto il Balloon Theatre, un’attività che ha permesso ai partecipanti di entrare nella mongolfiera e scoprire da vicino il funzionamento del mezzo grazie alle spiegazioni dei piloti e dei volontari.

Successivamente, per circa due ore, è stato effettuato un volo vincolato, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di vivere l’esperienza di un’ascensione in mongolfiera in totale sicurezza.

All’evento ha partecipato l’intero Arcadia Fly Team, realtà che oggi conta circa 30 membri. L’iniziativa rientra in una serie di appuntamenti organizzati per promuovere l’aerostatica e il volo in mongolfiera. Il primo evento celebrativo si era svolto a Castelletto Ticino, dove circa 90 persone avevano potuto salire a bordo della mongolfiera.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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