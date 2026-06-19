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Busto Arsizio/Altomilanese

Due feriti in un incidente stradale a Castellanza

Il fatto avvenuto nelle prime ore della mattinata in via Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Coinvolti due uomini di 52 e 58 anni

ambulanza

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi a Castellanza, dove due automobili si sono scontrate in via Italia, all’altezza del civico 10.

L’allarme è scattato poco prima delle 7 e ha mobilitato il sistema di emergenza sanitaria. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini, rispettivamente di 52 e 58 anni.

Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e un’ambulanza della Croce Rossa, entrambi inviati in codice verde, indice di condizioni che, al momento dell’attivazione dei soccorsi, non apparivano gravi.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i Vigili del fuoco, intervenuti da Milano per mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata dallo scontro.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Non risultano, al momento, particolari ripercussioni sulla viabilità della zona.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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