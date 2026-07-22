Agosto a Materia tra libri, musica e laboratori creativi

Un mese intero di appuntamenti per trascorrere l’estate tra cultura, divertimento e occasioni di incontro. Ad agosto Materia propone un calendario ricco di eventi pensato per coinvolgere pubblici diversi, con un format fisso distribuito lungo tutta la settimana: dalla letteratura alla musica, dai laboratori creativi ai giochi di società, fino agli incontri dedicati alla conversazione e alla condivisione di esperienze.

Ogni giorno un tema diverso

Il programma prende il via lunedì 3 agosto e accompagnerà il pubblico fino alla fine del mese con appuntamenti serali. Il lunedì è dedicato agli Aperi-Books&Food, un viaggio tra letteratura e gastronomia. Ogni incontro abbina due autori a una cucina del mondo: si parte dalla Francia con Georges Simenon e Valérie Perrin, per proseguire con il Giappone di Haruki Murakami e Banana Yoshimoto, le Alpi raccontate da Mario Rigoni Stern e Ilaria Tuti, l’America Latina di Pablo Neruda e Isabel Allende e concludere il mese nel Mediterraneo tra Andrea Camilleri, Concita De Gregorio e i sapori della Sicilia.

Il martedì spazio agli Aperi-Date, serate dedicate al dialogo e al confronto informale davanti a un aperitivo. I temi cambiano ogni settimana: politica, relazioni, ambiente e viaggi diventano il punto di partenza per conoscere nuove persone e confrontarsi in un clima rilassato.

Creatività, musica e giochi

Il mercoledì torna il tradizionale appuntamento con il Burraco, aperto ai partecipanti con tessera Anche Io Aps, mentre il 19 agosto è in programma un torneo.

I giovedì sono riservati agli Aperi-Sketch, laboratori guidati dall’artista e illustratrice Tiziana Rizza. I partecipanti potranno cimentarsi nel disegno affrontando ogni settimana un tema diverso: ritratti, stelle, animali e tarocchi, accompagnando la creatività con un aperitivo.

Il venerdì, infine, la protagonista è la musica con gli AperiSong, sfide a squadre dedicate a generi ed epoche diverse. Dai confronti tra generazioni alle colonne sonore di cinema e serie tv, passando per il rock e le canzoni da falò, fino al gran finale del 28 agosto che decreterà la squadra campione del mese.

Prenotazione agli eventi

Per la maggior parte degli appuntamenti è richiesta la prenotazione, disponibile attraverso i link dedicati presenti nel programma. Tutti gli eventi si svolgono in orario serale, offrendo un’occasione per vivere Materia anche durante il mese di agosto con proposte che uniscono cultura, intrattenimento e socialità.