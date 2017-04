Tantissimi loghi per i 20 anni di Varesenews, scegliere sarà un’impresa

Foto varie

Sono più di 260 i loghi arrivati in redazione per il bando che abbiamo indetto per scegliere il “segno” grafico che caratterizzerà tutti gli eventi organizzati per i 20 anni di Varesenews.

Tanti i professionisti, ma moltissimi anche i ragazzi delle scuole e i semplici (ma creativi) lettori che si sono cimentati in questa prova.

Nei prossimi giorni sceglieremo quello che ci sembra più adatto per rappresentare l’energia e lo spirito di questi vent’anni.

Il primo classificato, così come il vincitore del bando indetto per il regista del film, verrà svelato giovedì 20 aprile, nel corso della serata di presentazione delle iniziative che stiamo mettendo in campo e che ci accompagneranno per tutto il 2017.

Vi aspettiamo, non mancate!