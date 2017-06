Il Servizio Civile è un’occasione da non perdere

È un anno a servizio delle comunità, ma anche un anno d’investimento su stessi, nella formazione e per conoscere da vicino come funzionano realtà associative, di servizio, assistenziali, culturali. Si avvicina anche quest’anno la scadenza per presentare le domande per il Servizio Civile Nazionale: c’è tempo fino alle ore 14 del 26 giugno 2017.

Il servizio civile è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 anni ai 29 anni non compiuti. Comporta un impegno di circa 30 ore settimanali per un anno, nell’ambito definito dal progetto per cui ci si candida. Il Servizio Civile preveve un contributo mensile di 433,80 euro netti come rimborso spese, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze. È prevista una fase di formazione, che in alcune realtà viene svolta anche a livello regionale o nazionale.

Attenzione: si può presentare la domanda per un solo posto, quindi valutate bene e confrontatevi per bene con l’ente, il Comune o l’associazione che propone il progetto. Qui trovate tutte le regole.

Qui una selezione di progetti in provincia di cui abbiamo scritto su VareseNews

Socio-assistenziale

CVA di Angera, vedi qui

Iris Accoglienza a Gallarate, vedi qui

Sos Tre Valli, Cunardo, vedi qui

Sos Malnate, vedi qui

Auser, tre posti, qui le info

Le Acli

Le Acli provinciali di Varese hanno visto assegnati 9 volontari per otto progetti, dal turismo responsabile (2 posti) alla cura degli anziani, dall’immigrazione allo sport, al sostegno scolastico; prenderanno servizio nelle sedi dell’Associazione in Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. Qui le info

Cultura

Biblioteca di Carnago, due posti, vedi qui

Ambiente

Parco delle Groane, aderisce al progetto Green Re-Generation, con 24 posti in varie realtà lombarde. Vedi qui

Nei Comuni

Secondo il sito Servizio Civile Anci aderiscono con uno o più progetti i Comuni di Besnate, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Carnago, Cassano Magnago, Castellanza, Castiglione Olona, Cavaria Con Premezzo, Cislago, Daverio, Fagnano Olona, Gavirate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Ispra, Jerago Con Orago, Lonate Ceppino, Marchirolo, Marnate, Oggiona Con Santo Stefano, Osmate, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Travedona Monate, Venegono Inferiore, Vergiate. Potete verificare nella maggior parte dei casi sul sito del Comune per cui siete interessati.

Busto Arsizio, 11 posti per progetti nelle aree Tutela ambientale (1), Servizi Sociali (1), Pubblica Istruzione (2 per il progetto assistenza e 2 per il progetto educazione), Musei (1), Grandi Eventi (2), Biblioteca (2). Vedi qui

Cassano Magnago, quattro posti su tre progetti, vedi qui

Luino, due posti in due progetti. Vedi qui

Varese, 47 posti disponibili in diversi progetti, dalla cura degli anziani all’area educativa, dalla promozione turistica alle politiche giovanili. Vedi qui