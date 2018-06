“Love Sofa”, casting al Multisala Impero

Il team della sitcom #LoveSofaTv, in collaborazione con Impero Miv Varese ufficializza la data dei casting per selezionare comparse e figuranti per i nuovi episodi che saranno registrati nel corse del mese di luglio nelle sale del cinema MIV di Varese.

I casting avverranno lunedì 25 giugno dalle ore 20.00 sino alle 22.30 presso il cinema MIV di Varese.



Può partecipare chiunque, i minori di anni 18 dovranno essere accompagnati da un genitore.

Per partecipare è necessario presentarsi il giorno 25/06 alle ore 20.00 alle ore 22.30.

Per info scrivete a – illeleelasabri@gmail.com – oppure contattare gli autori alla pagina facebook Love Sofà.



Gli episodi verranno registrati mercoledì 11 e venerdì 13 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso il MIV.

Non è previsto compenso.

LOVE SOFA’ – LA SITCOM MADE IN VARESE