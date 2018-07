Tri dì in cumpagnia a Lentate

Lentate in festa. Torna, come ogni anno, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sestese: “I tri dì in cumpagnia” organizzati dall’associazione Club 73.

La festa della frazione di Lentate è in programma questo fine settimana, da sabato 14 a lunedì 16 luglio.

Durante la manifestazione sarà in funzione un ricco stand gastronomico.