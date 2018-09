Anche a Varese arriva il digiuno di giustizia

Si è tenuta – e si terrà, ogni 12 del mese – anche a Varese il “digiuno di giustizia” in solidarietà con i migranti e dopo la vicenda della Diciotti. Una iniziativa di solidarietà e di sensibilizzazione nata in seno ai missionari Comboniani e dietro la voce del più famoso di tutti, padre Alex Zanotelli.

LA NOTIZIA DELL’INIZIATIVA DI LUGLIO DAL SITO DEI COMBONIANI

Ieri, 10 luglio 2018, uomini e donne di buona volontà si sono trovati a Roma, in piazza San Pietro, per una giornata di digiuno. Da lì sono andati a Montecitorio per testimoniare con il digiuno contro le politiche migratorie dell’attuale governo italiano. Il digiuno continuerà per altri 10 giorni con un presidio davanti a Montecitorio dalle ore 14 alle 19.