Corso base di fotografia con “Fuori fuoco”: ultimi giorni per le iscrizioni

Mancano pochi giorni all’avvio del Corso base di fotografia organizzato in collaborazione con l’associazione “Fuori fuoco” dall’assessorato alla cultura del Comune di Arcisate.

Il corso partirà l’8 ottobre e dunque restano pochi giorni per le iscrizioni, che posso essere effettuate allo sportello dell’Azienda speciale Parmiani che gestisce l’iniziativa (via Giacomini, 16), oppure on-line sul sito di Fuori fuoco, o telefonando ai numeri 393 9135338 o 346 5397798.

Il corso di fotografia di base offre un ciclo completo di lezioni dedicate alla conoscenza della tecnica fotografica di base: dalla cultura fotografica, alla pratica in fase di ripresa sia in studio che in esterna.

Il corso è dunque l’ideale per chiunque voglia avvicinarsi alla fotografia in modo serio e proficuo o per chi voglia semplicemente approfondire importanti basi tecniche che uno studio autonomo della materia difficilmente riesce a fornire.

Il corso è a cadenza settimanale e ha una durata di 8 lezioni in aula più due uscite in esterna.

Le lezioni in aula si terranno tutti i lunedì a partire dall’8 ottobre dalle 20.45 alle 22.45 circa alla Sala Frontalieri nella sede del Municipio di Arcisate, in via Roma 2.