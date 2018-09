Crisi superata, il nido comunale ha riaperto

L’asilo nido comunale di Buguggiate è riaperto. Dai primi di settembre i bambini sono tornati nella struttura di via Costituzione e hanno ripreso le normali attività. Scongiurato quindi (almeno per ora) il rischio di chiusura paventato a marzo e che aveva messo in agitazione i 20 genitori che avevano i bimbi iscritti al nido.

«La situazione era davvero molto difficile – spiega il sindaco di Buguggiate Cristina Galimberti – ma noi dell’amministrazione, ed io in prima persona, abbiamo voluto cercare una soluzione ad ogni costo. Il nido è un servizio importante per le famiglie e non potevamo accettare che il paese non ne avesse più uno. Così in tempi rapidissimi abbiamo fatto un bando, attraverso la Centrale unica di committenza di Lainate: si erano presentate quattro cooperative ma solo una ha partecipato al bando, aggiudicandoselo».

L’asilo è gestito ora dalla Educational Team di Varese: «Abbiamo accettato prima di tutto la sfida educativa – spiega la responsabile della cooperativa Anna Parnisari – (a sinistra nella foto con il sindaco Cristina Galimberti). Siamo consapevoli che dobbiamo riconquistarci la fiducia dei genitori, ma siamo partiti con il piede giusto: le insegnanti e la responsabile del nido sono le stesse dell’anno scorso; abbiamo scelto la continuità e privilegiato la serenità dei bambini».

«Sono molto grata a quei genitori che, pur nell’incertezza, hanno atteso che la situazione si sbloccasse – continua il sindaco Galimberti – Questo ci ha permesso di ripartire con 14 bambini, un numero che però dovrà essere incrementato per garantire all’asilo un’entrata soddisfacente».

Le rette sono state “ritoccate” verso l’alto, ma non c’era altra soluzione visto che le perdite degli anni precedenti erano così elevate da costringere la vecchia cooperativa ad abbandonare la gestione.

«Ma sono sempre ben al di sotto degli standard – spiega Anna Parnisari -. Offriamo tre alternative: full time, part time di 5 ore e part time con il pasto. La famiglia potrà scegliere quale soluzioni adottare dopo un colloquio con noi, qui nella struttura».

Le insegnanti sono tre, più due ausiliarie: l’asilo è aperto dalle 7.00 alle 17.00 ed accoglie bimbi dai 3 mesi ai 3 anni, fino ad un massimo di 24 piccoli. Il cibo arriva in asilo grazie ad un servizio di catering.

«La concessione con la Educational Team è di un anno con possibilità di proroga – conclude il sindaco – Siamo tutti molto motivati e abbiamo diversi progetti che lanceremo al più presto. Se i genitori ci sosterranno, ed arrivassero nuove iscrizioni, siamo certi che il nido di Buguggiate tornerà ad offrire un ottimo progetto educativo».

Per informazioni ed iscrizioni:

cooperativa Educational Team 0332/237203

info@educationalteam.it

www.educationalteam.it