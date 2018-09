Due spettacoli gratuiti per inaugurare “Scintille”

Burattini giganti in centro sabato pomeriggio per inaugurare la nuova stagione di “Scintille”, rassegna teatrale per bambini a cura del Progetto Zattera e ospitata dal Teatro sociale di Busto. Sabato 29 settembre dalle ore 16 per le vie del centro storico largo alle “Carezze di gigante”, animazione teatrale itinerante con pupazzi alti di più di 3 metri che con l’uso di trampoli, musica e magia sputa fuoco sapranno lasciare a bocca aperta grandi e piccini e invogliarli a partecipare allo spettacolo comico e poetico in programma a seguire a Teatro.

Saranno infatti gli spazi del Foyer del Teatro sociale a ospitare, dalle ore 17, la messa in scena “Lulù”, la storia di una bambina allegra e giocherellona, sempre in movimento, con mille idee e mille cose da fare, che non si annoia mai. La sua mente fervida è uno stimolo continuo a creare nuovi giochi. Nello spettacolo la preparazione del compleanno è trattato come momento rituale in cui il valore degli affetti è esaltato alla massima potenza. Una bambina è a casa da sola, come spesso le capita, e ha mille desideri ma il suo desiderio più grande è stare finalmente in compagnia della sua famiglia (teatro d’attore e di figura a cura della compagnia Teatro Blu).

Gli spettacoli sono adatti ai bambini dai 3 anni. L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni cliccare qui oppure scrivere a prenotazionesociale@libero.it oppure, 349.3281029