Il gruppo Animatori ed Educatori dell’oratorio di Schianno fa sapere che è tutto pronto per la Festa Patronale dell’Addolorata, che inizierà domani, lunedì 10 settembre.

Da segnalare le serate di lunedì 10, mercoledì 12 e lunedì 17 che saranno all’insegna della buona cucina e dello sport. In particolar modo sottolineano la testimonianza di Nando Sanvito, ex giornalista Mediaset che Mercoledi terrà uno splendido incontro sullo sport visto come metafora della vita. A partire dalle ore 19.30 la cucina sarà aperta con delle squisite piadine.

Giovedì 13 paella e Sangria e a partire dalle ore 21.00 sarà ospite presso il nostro oratorio la band “Safari Live” per un tributo a Jovanotti.

Venerdì 14 ci sarà lo Schianno Food, angoli di specialità e gusto con intrattenimento, musica dal vivo, gonfiabili e tanto altro! Grande partecipazione della pasticceria Sara e Mariano che preparerà il dolce della festa.

Sabato 15 ”Ammazza che cena’‘ vi aspetta con un super stand gastronomico, il tanto richiesto Cervellone e… a partire dalle ore 23.00 Gioco Giallo in auto per risolvere il mistero del fantasma di Villa Necchi.