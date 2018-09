Gran Fondo Mondiale, è il momento del confronto

Renzo Oldani, il gran tessitore degli eventi ciclistici a marchio “S. C. Binda” lo aveva annunciato in anteprima a VareseNews: «Nel più breve tempo possibile convocheremo una riunione per incontrare tutte le realtà economiche e istituzionali per fare il punto dopo i Mondiali di Gran Fondo».

Promessa mantenuta, perché la data del cosiddetto debriefing è già stata fissata: lunedì 10 settembre (ore 20,30) le sale della Camera di Commercio ospiteranno una riunione alla quali sono invitati tutti gli operatori economici. A promuovere l’incontro sono lo stesso ente camerale, la “Binda” e il Comune, ovvero i tre soggetti che hanno lavorato per portare in città e organizzare di concerto la kermesse ciclistica, poi disputata sotto l’egida dell’UCI (l’Unione Ciclistica Internazionale) tra il 30 agosto e il 2 settembre.

Il tema del meeting servirà a valutare come replicare al meglio, in futuro, iniziative di questo tipo e come perfezionare sempre di più i dettagli organizzativi logistici e promozionali. Un’urgenza dettata anche dal fatto che a inizio ottobre si replica con la 3a edizione della Gran Fondo Tre Valli: sabato 6 ci sarà la cronometro, domenica 7 la gara in linea. E poi, martedì 9, spazio alla regina, la 98a Tre Valli Varesine per i professionisti.

Secondo il primo consuntivo stilato dagli organizzatori, il Mondiale di Gran Fondo ha portato in città e in provincia circa 2.700 partecipanti – inteso come corridori – e un totale di 6mila arrivi, di cui oltre l’80% dall’estero. Un “movimento” che è perfettamente nelle corde della Varese Sport Commission, il progetto ideato da Camera di Commercio per promuovere eventi sportivi sul territorio, in grado di avere una forte ricaduta turistica. E oltre a questo discorso c’è quello di migliorare i dettagli organizzativi delle manifestazioni e gestire al meglio l’impatto sul territorio e la cittadinanza.