Imparare ad usare i defibrillatori

Venerdì 7 settembre si terrà presso la Sala Consiliare del Municipio il corso di abilitazione all’uso dei defibrillatori che il Comune di Luino ha organizzato per permettere di apprendere le manovre di utilizzo del DAE a 36 rappresentanti delle forze dell’ordine, della protezione civile e del personale scolastico operanti sul luinese intitolato ‘Datti una scossa salva una vita’.

Questa iniziativa fa parte del progetto “io vivo a Luino” e mira a incrementare il numero di persone capaci di poter intervenire efficacemente in caso di arresto cardiaco nelle aree pubbliche.

L’evento si articolerà in due momenti: quello teorico in sala consiglio e quello pratico con rilascio attestato la mattina di sabato 8 settembre in piazza Libertà alle 10.30. «Ringraziamo di vero cuore tutti coloro i quali hanno contribuito a far crescere questo progetto, sia sotto il profilo della dotazione tecnica che sulla promozione e divulgazione del metodo. In particolare il Dottor Guido Garzena, Direttore di Areu, la CRI sezione di Luino, la SOS Tre Valli e la Padana Emergenza che hanno operato insieme mettendo a disposizione risorse e mezzi affinché un concetto tanto importante possa passare ai più. Un grande grazie alle forze dell’ordine, alla polizia locale, alla protezione civile e al personale scolastico per quanto fanno tutti i giorni per la nostra comunità e lo hanno dimostrato un’ennesima volta volendosi dotare di maggiori cognizioni nella custodia e nella salvaguardia della salute pubblica. L’appuntamento con le premiazioni è in piazza Libertà sabato 8 settembre alle ore 10,30».

Lo rendono noto Laura Frulli e Giovanna Ballinari consigliere incaricate a seguire il progetto