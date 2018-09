Lella Costa legge l’Isola del Tesoro sotto il cedro di Villa Mirabello

Erano circa in 250 davanti a villa Mirabello per seguire Lella Costa impegnata nella lettura dell’Isola del Tesoro di Stevenson.

L’appuntamento nell’ambito del festival nature Urbane,era per le 18.30 accanto al secolare cedro, e in molti si sono radunati per quello che è ormai un appuntamento fisso nella seconda edizione di Nature urbane.

Una lettura strepitosa, a cui la Costa aveva abituato gli spettatori anche nell’edizione 2017, e che “tirerà la volata” agli ultimi appuntamenti: venerdì 28 a villa Panza con David Riondino, sabato 29 al Campo dei Fiori con Mario Perrotta (attenzione: è solo su prenotazione, perchè si sale solo con navetta: ci si prenota QUI), e infine domenica ai Giardini Estensi con Max Pisu.