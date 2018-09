Il McDonald’s di Induno apre lunedì 24 settembre

Apre lunedì 24 settembre il nuovo ristorante McDonald’s di Induno Olona, realizzato in via Bruno Jamoretti all’angolo con via Bidino.

Nel nuovo locale – che avrà 122 posti a sedere all’interno e 92 all’esterno – lavoreranno 35 persone, selezionate in questi mesi dall’azienda.

Il McDonald’s di Induno Olona offre anche il servizio McDrive, con una corsia concepita in modo funzionale per consentire ai clienti di ordinare e pagare direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e veloce.

Per i bambini il ristorante mette a disposizione anche un’area gioco esterna, per divertirsi in piena sicurezza, e un corner dedicato alle feste di compleanno, dotato di tavoli interattivi e tablet.

Presente anche il McCafé, per la colazione o per una pausa, con un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno.

Il ristorante è dotato di chioschi digitali self-service, grazie ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s. I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno inoltre personalizzare alcune ricette modificando le quantità degli ingredienti.

Il ristorante, il McCafé e il McDrive saranno aperti tutti i giorni dalle 05.30 alla una di notte; mentre il venerdì e il sabato apertura continuata 24 ore su 24.