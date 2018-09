“Miglior Location”, qual è il locale più bello della provincia?

Prima finale assoluta per il concorso “Best Bar 2018”, organizzato con la collaborazione di Forbar e Mokasir’s.

Dopo aver scelto i dieci miglior bar della provincia, vi chiediamo ora di scegliere qual è secondo voi il bar con la “Miglior Location”.

In precedenza avete votato le dieci finaliste per questa categoria, ora scatta la finale per decretare quale sia il locale più affascinante della nostra provincia.

Le votazioni per la “Miglior Location” saranno aperte fino a venerdì 14 settembre.

Per tutti gli articoli di “Best Bar 2018” il link è bestbar.it

Qual è bar con la miglior location? Malnate - Villa Magnolia

Varese - Less

Induno Olona - Mokha Cafè

Gallarate - David's Cafè

Gallarate - Kiafè

Cazzago Brabbia - La Darsena Caffè

Vedano Olona - Chiaro&Scuro

Busto Arsizio - Come una volta

Luino - I segreti del caffè

Varese - Rosso Espresso Guarda Risultati