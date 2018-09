Oleggio vince il “Biganzoli”, la IMO si prende il “Mariotti”

Tempo di ultimi tornei di preparazione al campionato nel mondo del basket: se la Openjobmetis ha colto il secondo posto a Brescia nel quadrangolare che ha inaugurato il PalaLeonessa, in provincia di Varese si sono svolti altri due trofei che hanno visto impegnate le squadre di Serie B e C.

“BIGANZOLI”: LA ROBUR CEDE A OLEGGIO

Al Centro Campus di Varese è andato in scena il “Memorial Gianfilippo Biganzoli” organizzato dalla Robur et Fides, che ha visto protagonisti proprio i gialloblu di coach Cecco Vescovi. La Coelsanus però ha perso la finale dopo un supplementare (74-78) contro la Mamy Oleggio di un altro allenatore bosino, Paolo Remonti. Robur arrivata stanca al prolungamento dopo aver sfiorato la vittoria al 40′: per i padroni di casa 21 punti di Mercante, 14 di Passerini e Ferrarese. Bene tra i piemontesi gli ex Pall. Varese Marusic (17) e Parravicini (11).

Terzo posto a Olginate, che nella finalina ha prevalso – sempre all’overtime – sul 7 Laghi Gazzada per 67-60, ma buona prova dei gialloblu, unica squadra di Serie C Gold impegnata nel torneo.

Nelle due semifinali, La Coelsanus ha battuto Gazzada mentre Oleggio ha superato Olginate.

SARONNO VINCE IL “MARIOTTI” IN CASA

I padroni di casa della Imo Saronno hanno sollevato al cielo il “Trofeo Memorial Mariotti” disputato al Centro Monsignor Ronchi. La squadra di coach Massimo Bianchi (priva di Mariani e Maiocco) ha battuto in finale la Pallacanestro Milano, dopo che nelle semifinali le due squadre avevano rispettivamente eliminato Opera e Lissone. Nell’atto conclusivo si è vista una buona Robur capace di prendere un minimo di vantaggio nella prima parte del match e portarlo sino alle battute finali. Bene Politi sotto canestro e la coppia Gurioli/Clementoni nel tiro da fuori. Nei minuti finali Milano si è riavvicinata con i canestri di Reali e Fusella ma il punteggio (65-62) ha premiato gli “Amaretti”.

Nella finalina per il terzo posto, Opera ha avuto la meglio su Lissone a cui non è riuscita la rimonta nell’ultimo periodo, dopo il break di Opera avvenuto al rientro dall’intervallo (64-58 il finale).