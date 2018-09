Oltre 500 aspiranti medici al test d’ingresso

C’è chi ha trascorso l’estate sui libri, chi si prepara dallo scorso anno, chi ci tenta senza troppo impegno. Il popolo del test di Medicina si è presentato puntuale alle 9 alle porte dell’Università dell’Insubria. In 607 si erano iscritti ma, di fatto, in aula si sono presentati 542 candidati dei 583 ammessi.

Il test prevedeva 60 domande a cui rispondere in 100 minuti.

Tra le materie più temute chimica, fisica, ma anche la trappola della “logica”.

Su una cosa, però, i ragazzi hanno risposto in modo abbastanza concorde: la prova selettiva è positiva per fare scremare e permettere di non disperdere le forze del corpo docenti.

In tutt’Italia ci sono 9779 posti a cui si aggiungono i 1096 per Odontoiatria. I risultati saranno disponibili dal 18 settembre sulla piattaforma Universitaly inserendo il proprio codice. La graduatoria nazionale ci sarà a partire dal 2 ottobre. Da quel momento inizierà la lunga operazione di assegnazione dei posti, una trafila che dura per mesi. Ciascun candidato promosso sceglierà l’università migliore a seconda dei posti disponibili al momento del sua convocazione.

I test a numero chiuso del Ministero proseguiranno domani con veterinaria e poi architettura. L’Insubria tornerà ad aprire le sue porte il 12 settembre, quando toccherà alle “professioni sanitarie”, aspiranti infermieri, ostetriche, radiologi o fisioterapisti.