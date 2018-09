Openjobmetis va in finale nell’ultimo torneo

La Openjobmetis non fallisce la semifinale dell’ultimo torneo precampionato, il Memorial Pajetta di Cividale del Friuli.

La formazione biancorossa batte 71-59 Pistoia, altra squadra di Serie A, conducendo una gara forse non perfetta ma costantemente in vantaggio su tutto l’arco dei 40 minuti.

Dopo un primo quarto con mani fredde e percentuali basse, la gara sale di tono nel secondo periodo, anche se prorio all’intervallo i toscani riavvicinano la squadra di Caja, fino al -2 (30-28). L’equilibrio, ma sempre con Openjobmetis a condurre, prosegue anche nella terza frazione ma per Varese è solo una rincorsa verso lo sprint finale. L’ultimo quarto è quasi tutto di marca lombarda e spinge Ferrero e compagni sino alla finale in programma sabato sera.

Per quando riguarda i singoli, Matteo Tambone si conferma la nota migliore della preparazione al campionato, chiudendo la partita da top scorer con 12 punti. Doppia cifra (11) anche per Avramovic, Scrubb e per un Moore più produttivo, rispetto alle ultime uscite.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-ORIORA PISTOIA: 71-59

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Archie 7, Avramovic 11, Gatto ne, Iannuzzi 9, Natali, Bertone 2, Scrubb 11, Verri ne, Tambone 12, Cain 4, Ferrero 4, Moore 11. Coach: Attilio Caja.

Oriora Pistoia: Della Rosa, Johnson K. 6, Peak 6, Johnson D. 6, Martini 14, Bolpin 4, Krubally 12, Di Pizzo, Severini, Auda 11. Coach: Alessandro Ramagli.

Parziali: 13-7; 17-21; 18-15; 23-16. Progressivi: 13-7; 30-28; 48-43; 71-59.

Note – T3: 10/24 Varese, 3/20 Pistoia; T2: 14/33 Varese, 17/36 Pistoia; TL: 13/18 Varese, 3/4 Pistoia. Rimbalzi: 35 Varese (Scrubb 10), 26 Pistoia (Krubally 7). Assist: 6 Varese (Moore 3), 9 Pistoia (Johnson D. 4).