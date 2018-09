Pedibus, doposcuola e borse di studio: il Comune “riprende” la scuola

Zaino, diario, penne e matite colorate. È iniziato il conto alla rovescia in vista della riapertura delle scuole.

All’avvia del nuovo anno scolastico, il Comune di Cantello convoca i genitori degli alunni per mettere a punto e comunicare servizi e iniziative organizzate.

Si parte con la riunione di martedì 11 settembre alle ore 18,30 per parlare di “Pedibus”. Anche quest’anno saranno ben 4 le linee che consentiranno di raggiungere la scuola dai vari punti del paese. L’appuntamento è presso la Sala Consiliare del Municipio di Cantello.

Riconfermati anche i servizi integrativi scolastici: per la scuola dell’infanzia sono ripartiti mercoledì scorso, 5 settembre, mentre per il ciclo primario e secondario si riprende il 12.

Il servizio Doposcuola, assicura l’amministrazione , sarà garantito anche nei giorni di mercoledì 12 e lunedì 17 settembre per la sospensione dei rientri scolastici della scuola primaria, con contemporaneo avvio del servizio di Refezione per i soli iscritti al Doposcuola. Il servizio di Post-scuola prenderà avvio mercoledì 19 settembre.

Ultima informazione riguarda iniziative in favore del merito e dell’impegno.

La Giunta comunale ha istituito un concorso per l’assegnazione di Borse di Studio relative all’anno scolastico 2017/2018.

Sono previste 4 Borse di Studio, dell’importo di Euro 300,00 l’una, destinate a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 2 Borse di Studio, dell’importo di Euro 150,00 l’una, destinate agli studenti di scuola secondaria di primo grado.

In base ai contenuti del bando, il concorso è riservato a studenti meritevoli residenti nel Comune di Cantello che abbiano ottenuto nella sessione di scrutinio estivo (anno scolastico 2017/2018) una media non inferiore ai 7/10 per la Scuola Secondaria di secondo grado e non inferiore agli 8/10 per la Scuola secondaria di primo grado (non faranno media i voti di educazione fisica e il giudizio di religione).

Per concorrere all’assegnazione delle stesse dovrà essere presentata apposita domanda. Qui Info e Domanda

L’assegnazione delle Borse di Studio sarà effettuata dal Responsabile del Servizio in base ad una graduatoria redatta da apposita commissione.

La commissione nella compilazione della graduatoria privilegerà il merito scolastico e, solo a parità di questo, farà riferimento alle condizioni economiche della famiglia, assegnando la priorità ai redditi di importo inferiore.

La scadenza per la consegna delle domande è fissata per il 15 ottobre 2018.

Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca comunale – Tel. 0332/418630

E-mail: biblioteca@comune.cantello.va.it