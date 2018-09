Pro Patria, test a Vercelli aspettando calendario e abbonati

In attesa che il campionato inizi, la Pro Patria continua a testare la propria condizione in sfide amichevoli contro squadre di pari categoria.

Sabato 8 settembre (ore 16.00) i tigrotti scenderanno in campo al “Silvio Piola” di Vercelli, dove due settimane fa hanno sfidato il Gozzano in Coppa Italia, ma questa volta di fronte avranno i padroni di casa della Pro Vercelli.

Come comunicato da F.C. Pro Vercelli 1892, è attiva la prevendita per assistere a Pro Vercelli – Pro Patria, partita amichevole in programma sabato 8 settembre alle ore 16 allo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli. I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita Vivaticket al prezzo unico di 5 euro. Ingresso gratuito per gli Under 8. Saranno accessibili solo Tribuna, Gradinata Sud e Curva Est (Settore Ospiti).

Le bianche casacche piemontesi, tra l’altro, saranno in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni di venerdì sera, chiamato a esprimersi sul numero di squadre di Serie B. La Pro Vercelli potrebbe essere una delle ripescate in caso di serie cadetta a 22 squadre.

In via Ca’ Bianca invece si continua a spingere – giustamente – per la campagna abbonamenti. A oggi sono poco più di 200, un numero che non può soddisfare la dirigenza, ma soprattutto non trova spiegazioni.

L’anno scorso, in Serie D dopo un anno non entusiasmante, le tessere staccate sono state 500. Ci si aspettava un passo avanti, corroborato dal ritorno in Serie C e il centenario alle porte, invece i numeri faticano a decollare. Si spera che nell’ultima settimana prima dell’inizio del campionato ci sia un aumento consistente, sarebbe un ottimo segnale anche per la squadra in vista del via, un segno di fiducia anche per il loro lavoro.