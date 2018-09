Ruba in una valigeria e morde il proprietario, arrestata 33enne

Nella serata di venerdì, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 33enne domiciliata a Venegono Superiore, già nota alle forze dell’ordine, poiché si è resa responsabile del reato di rapina impropria.

Il tutto è avvenuto in via Rossini, nel centro della città di Varese, in una nota valigeria, dove la donna di 33 anni aveva appena sottratto una borsa a un’altra donna, oltre a una cintura del valore commerciale di 120 euro. La 33enne è stata sorpresa dal proprietario dell’esercizio e ha quinti tentato darsi subito alla fuga aggredendolo con calci, pugni e un morso.

A quel punto sono arrivati i militari dell’Arma, giunti sul posto in pochi minuti. L’autrice del furto è stata bloccata, mentre il proprietario è stato soccorso e medicato all’ospedale civile del Circolo di Varese.