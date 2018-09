Sabato sera anni Sessanta con il Duc Saronno

Una serata dedicata agli anni Sessanta per salutare l’estate ed iniziare la nuova stagione con un momento di festa in piazza. E’ la proposta del Distretto urbano del commercio in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Ascom per sabato 22 settembre. “Avevamo intenzione di proporre una nuova notte bianca – spiega l’assessore al Commercio Paolo Strano – ma l”impegno organizzativo era troppo gravoso per i tempi stretti e così abbiamo pensato, come momento di festa, ad una serata che riporti a Saronno l’entusiasmo degli anni Sessanta”.

“Ci sarà un raduno di auto e modo d’epoca con tante Vespe e Cinquecento un dj set con vinili d’epoca con musica degli anni Sessanta un genere che piace e regala grandi emozioni” ha anticipato Silvia Mazzola segretaria del Duc Saronno che ha portato il saluto del presidente Luca Amadio durante la presentazione dell’evento martedì in Municipio.

“La novità – chiarisce Guido Angeli consulente Duc – è il più forte coinvolgimento dei locali dove saranno serviti cocktail a tema e dei negozi a cui chiediamo di mettere un tocco di anni Sessanta in vetrina e nel look del personale della serata. Stesso invito anche a tutti coloro che parteciperanno all’evento”.

“Abbiamo scelto come titolo della serata “The good life” perché anche tramite queste parole in inglese vogliamo dimostrare la propensione di Saronno a guardare avanti, ad essere in prima linea con proposte per i saronnesi ma anche i turisti e per chi si trova in passaggio in città”.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.