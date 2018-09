Il sindaco “social” presenta i bandi in diretta Facebook

Il nuovo bando del comune? Lo illustra il sindaco, in diretta, su Facebook. Accade ad Angera, dove Alessandro Paladini Molgora, in primo piano con la bandiera della città alle spalle, si rivolge ai cittadini sfruttando l’immediatezza e la semplicità tipiche dei canali social per dare massima visibilità a una serie di provvedimenti che l’amministrazione ha introdotto a sostegno dei residenti.

I video del sindaco sono stati pubblicati su Facebook, ma anche nelle “storie” di Instagram e su YouTube, il tutto per far arrivare il messaggio a più persone possibile, anche ai cittadini più distratti. Qualche numero solo da Facebook: il primo video postato circa due settimane ha realizzato quasi 1500 visualizzazioni, oltre 500 quello di ieri.

Oggetto della campagna social di Molgora, l’introduzione da parte dell’amministrazione di una serie di strumenti di politica attiva che il comune ha potuto realizzare grazie a un “tesoretto” ottenuto da uno sblocco di liquidità legato ad alcuni contenziosi legali passati.

«Si tratta di fondi una tantum che ho voluto destinare ai cittadini per interventi concreti e di vicinanza – spiega il sindaco di Angera -. Tra questi (i singoli avvisi pubblici e i dettagli sono disponibili sul sito del comune, ndr) segnalo in particolare gli strumenti a sostegno dell’occupazione, ossia degli incentivi alle aziende che assumono residenti, giovani apprendisti e persone con disabilità, sul modello di quanto fatto da altri comuni. Abbiamo inoltre lanciato l’iniziativa “adotta una telecamera” per potenziare la rete di videosorveglianza e previsto alcuni contributi per chi pratica sport, per la scuola e anche per una tesi di laurea con l’intento di promuovere e incentivare lo studio e la conoscenza della civiltà, della storia e del territorio angerese».

Il video: