Topi protagonisti delle letture animate in libreria

Doppio appuntamento gratuito anche questa settimana con le letture animate proposte dalla libreria dei bambini di Gallarate “Storie sotto coperta” che propone ai più piccoli due storie che hanno dei topi molto speciali come protagonisti.

Martedì 11 settembre alle ore 17 tra gli scaffali della libreria di via Mazzini prenderanno vita le avventure de “Il topo dalla coda verde ” nato dalla fantasia di Leo Lionni (ed. Babbalibri), sul carnevale, le maschere, la fiducia e la paura.

Nel pomeriggio di giovedì 13 settembre, stesso posto stessa ora, i librai di “Storie sotto coperte” animeranno per i bambini “Una principessa per Mr. Koochi” di Anahita Teymourian un racconto che arriva da lontano dall’autrice per parlare di intelligenza, supponenza, amore e gentilezza (Valentina edizioni).

Entrambi gli eventi sono gratuiti e non è necessaria alcuna prenotazione.