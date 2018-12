Torna il Villaggio Cri e trasforma il centro di Varese

Torna il “Villaggio Cri”, evento con cui il comitato locale di Varese della Croce Rossa Italiana vuole presentarsi ai cittadini.

(Qui le foto del Villaggio 2017 ai Giardini Estensi)

La seconda edizione della manifestazione prospetta importanti e interessanti novità. La data di svolgimento è prevista per domenica 23 settembre (in caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 28 ottobre) ma soprattutto il luogo dove vedere all’opera volontari, mezzi, attività tipiche: il centro della città partendo da Corso Matteotti fino Piazza San Vittore, Piazza Podestà e Piazza Carducci.

Il programma sarà ricco di momenti che coinvolgeranno la cittadinanza a partire dalle 8,30 di mattina fino al pomeriggio inoltrato. Si partirà di prima mattina con la possibilità per tutti di effettuare il controllo di glicemia e pressione. Contestualmente verrà allestita un’area cardiologica con tanto di Ecge medici cardiologia della Cardiologia 2 dell’ospedale di Circolo.

Durante la giornata, inoltre, verranno organizzate brevi ma intense dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e manovre salvavita pediatriche. Il tutto sarà allietato da varie attività ludiche per i bambini e da un piccolo ma sfizioso stand gastronomico. E poi saranno messi in mostra i mezzi che utilizza Cri per il suo lavoro quotidiano (ambulanze, mezzi sanitari per trasporto disabili, mezzi per soccorso alpino, mezzi anfibi e molto altro).

Protagoniste della giornata saranno tutte le aree che compongono la Croce Rossa Italiana di Varese: Area 1 Salute e Vita, Area 2 Sociale, Area 3 Attività di Emergenza, Area 4 Diu e Cooperazione Internazionale, Area 5 Area Giovani, Area 6 Fund Raising e Promozione. Oltre, naturalmente, alle Infermiere Volontarie e il Corpo Militare, e tante altre inedite sorprese mezzi storici, etc…).

Gli obiettivi dell’evento saranno, come sempre, informare la cittadinanza in merito alle attività del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana; diffondere e promuovere i servizi, gli eventi, le attività sviluppate; raccogliere fondi; reclutare nuovi volontari; rafforzare lo spirito di appartenenza a Cri di tutti i volontari.