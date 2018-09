Un weekend tra sole e nuvole

Non sarà un fine settimana caratterizzato da brutto tempo, anche se tra oggi sabato arrivano masse d’aria più fredda e sulle nostre regioni ci sarà una una fase di instabilità in particolare nelle zone montuose e in quelle pedemontane con possibili rovesci e temporali a carattere sparso.

Tra domenica e lunedì migliora con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato sia in pianura che lungo i rilievi, con innocue nuvole in transito.