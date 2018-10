Allagamenti, frane e piante cadute: 30 interventi per i Vigili del Fuoco

Si sono susseguiti per tutta la giornata di domenica 28 ottobre gli interventi dei vigili del fuoco della provincia di Varese a causa l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Sono state oltre 30 le richieste di soccorso per allagamenti, tagli piante e messa in sicurezza che sono arrivate al centralino della centrale operativa.

L’intervento più delicato è stato nel comune di Luino dove si è verificato uno smottamento sulla SP 61 al km 16+600. Ci sono stati quattro metri cubi di terra e alcuni arbusti che sono rovinati a bordo della carreggiata. Gli operatori hanno tagliato le piante al fine di ripristinare la viabilità ed è stato richiesto l’intervento dei tecnici per le verifiche di sicurezza del caso.

Interventi che nelle prossime ore rischiano di moltiplicarsi. La Protezione Civile ha infatti emesso un bollettino di elevata criticità per rischio idrogeologico per tutta la fascia prealpina che scatterà dalla mezzanotte.